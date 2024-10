Dia do Médico: A Missão de Cuidar

A medicina evolui a passos largos, impulsionada pela tecnologia e pela pesquisa. Novas doenças surgem, novos tratamentos são desenvolvidos, e a expectativa de vida aumenta. No entanto, a essência da nossa profissão permanece a mesma, cuidar do ser humano em sua integralidade. A relação médico-paciente, baseada na confiança e no respeito mútuo, continua sendo o pilar fundamental da nossa prática.

A rotina de um médico é marcada por longas jornadas, plantões extensos e a constante busca por atualização. A pandemia da Covid-19 evidenciou os desafios da nossa profissão, exigindo de nós ainda mais dedicação e resiliência. Mas, apesar das dificuldades, a paixão pela medicina nos impulsiona a seguir em frente.

Acredito em um futuro promissor para a profissão. A inteligência artificial, a telemedicina e a medicina personalizada são algumas das tendências que moldarão a nossa prática nos próximos anos. No entanto, é fundamental que a tecnologia seja utilizada como ferramenta a serviço do paciente, e não como substituto da relação humana.

A medicina é uma ciência colaborativa. O sucesso de um tratamento depende do trabalho em equipe, que envolve médicos, enfermeiros, técnicos, e todos os profissionais de saúde. A união de esforços é fundamental para garantir a qualidade da assistência e a satisfação dos nossos pacientes.

Ser médico é muito mais do que exercer uma atividade, é abraçar uma missão. Hoje, no Dia do Médico, celebramos essa jornada repleta de desafios e recompensas, e refletimos sobre o futuro da medicina.

Nesta data especial, quero agradecer aos profissionais de saúde da Rede Oto. Eles são a força motriz que nos impulsiona a oferecer o melhor atendimento a todos que nos procuram. Que a chama da compaixão continue a nos guiar e que possamos, cada vez mais, contribuir para um mundo mais saudável e justo.

Túlio Sugette de Aguiar é diretor médico do Hospital Oto Santos Dumont