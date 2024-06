Dia da Logística: A importância da logística portuária na transição energética

O Dia da Logística, celebrado em 6 de junho, é uma ótima ocasião para destacar a importância da logística em nossa sociedade moderna. Em 2024, a data ganha uma relevância ainda maior devido ao papel central que a logística portuária desempenha na transição energética global. À medida que o mundo busca reduzir sua dependência de combustíveis fósseis e adotar fontes de energia mais sustentáveis, a eficiência e a inovação na logística portuária para operação, armazenagem e transportes de uma grande gama hidrocarbonetos como hidrogênio, amônia e outros, tornam-se cada vez mais necessárias.

A logística portuária deve se adequar às novas modalidades de transporte de mercadorias entre continentes e impulsionar economias locais, nacionais e internacionais. Com a transição energética em andamento no mundo todo, a função dos portos se torna ainda mais essencial. Eles são pontos de entrada e saída para novas tecnologias de energia limpa, para os parques solares, parques eólicos onshore e ou offshore, ou seja, com esta energia gerada a partir de fontes renováveis aplicadas nos eletrolisados que irão produzir o Hidrogênio Verde para transição energética.

A transição energética refere-se à mudança de uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis para uma que utiliza fontes renováveis e sustentáveis. Esse movimento é essencial para mitigar as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente. No entanto, a transição não é simples e requer uma logística portuária e marítima eficiente para ser bem-sucedida.

A criação de “portos verdes”, que utilizam energia renovável para suas operações e minimizam as emissões de carbono, pode servir de modelo para outras regiões. Esses portos podem se posicionar como líderes na nova economia verde.

A celebração do Dia da Logística deve servir como um lembrete do importante papel que a logística portuária desempenha na construção de um futuro mais sustentável e próspero. Ao investir em novos equipamentos, tecnologias e práticas sustentáveis, podemos garantir que a transição energética seja eficiente, eficaz e benéfica para todos.

Carlos Alberto é diretor comercial da Tecer Terminais