Comportamento do consumidor e alimentação

“Você é o que você come” é um ditado que muitos de nós já ouvimos. Mas será que há uma verdade nesta afirmação? De certa forma, eu creio que sim. Afinal, aquilo que consumimos está diretamente ligado ao nosso estilo de vida, refletindo também nos nossos valores e objetivos.

Nesta perspectiva, nos últimos anos o olhar para a alimentação tem se tornado mais comum na nossa geração, de forma que muitas pessoas passaram a ter novas prioridades, como a saúde, a sustentabilidade e a praticidade, sem abrir mão de experiências cheias de sabor. E, sim, é possível ter refeições prazerosas e cuidar do corpo ao mesmo tempo. É tudo uma questão de equilibrar bem nossas escolhas.

Como podemos perceber, a mudança no comportamento do consumidor a respeito da alimentação está ligada a diversos fatores, que culminam na busca por mais saudabilidade. Um estudo da Bain & Company, o Consumer Pulse, mostrou que os brasileiros têm o desejo de adotar novos hábitos e melhorar a saúde física, com alimentação mais saudável e prática de atividades físicas, por exemplo.

E o que está por trás disso? A busca por mais qualidade de vida. Nosso corpo precisa estar em harmonia para que tenhamos uma vida mais leve e cheia de energia. Mas isso não significa uma alimentação sem graça. Pelo contrário, com alimentos frescos, naturais e com menor teor de açúcar, experimentamos novos sabores e texturas.

O novo perfil do consumidor exige produtos que sejam, ao mesmo tempo, saudáveis, sustentáveis, práticos e inovadores. Desafiador ou não, esta é a realidade. E como o mercado tem respondido a ela? Essa é a oportunidade para as marcas assumirem o papel mais importante de todos, cuidar do outro e viabilizar uma vida mais saudável. Sabendo que a experiência é fundamental nessa jornada, idealizamos o Festival Costume Saudável há mais de 10 anos, com uma programação diversa para estimular um estilo de vida mais saudável e consciente, começando pela mudança de mentalidade. No fim, a alimentação é muito mais sobre como nos conectamos com o mundo ao nosso redor e com nós mesmos.

Ana Luiza Ramalho é diretora de marketing do Grupo São Luiz e do Festival Costume Saudável