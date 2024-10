Atividade física associada aos jogos eletrônicos

A prática de jogos eletrônicos pode ser considerada uma alternativa para o combate ao sedentarismo. Unir os benefícios das atividades físicas à diversão proporcionada pelos videogames pode ser uma ótima maneira de incentivar a prática de exercícios para as crianças. A gamificação digital pode contribuir para diversos aspectos, principalmente no que se refere à promoção à saúde. Em um mundo cada vez mais conectado, é fundamental ver a tecnologia como aliada.

Exergames são videogames que exigem um esforço físico maior quando comparados com os videogames tradicionais. Estes jogos, possibilitam ao jogador ter a experiência motora e esforço físico similar a um esporte ou atividade física. Assim, a realidade virtual proporciona não apenas a motivação para o divertimento, mas também fornece orientações e feedbacks para que o jogador execute os movimentos, sejam eles as técnicas dos diferentes esportes ou apenas movimentos de equilíbrio ou de ginástica.

Alguns exemplos de Exergames e suas possibilidades de trabalho: o Tiger Woods (Golf) possibilita, em função da realidade virtual do jogo, um excelente ambiente de aprendizagem, tanto para as regras do esporte quanto para as técnicas desportivas e do também como auxílio para o treinamento. Os games de esportes mais exaustivos, do ponto de vista fisiológico, são os de raquete, pois o jogador executa repetidos movimentos em alta velocidade com os braços. Os jogos SingStar Dance, Dance Masters, Zumba Fitness e Just Dance possuem uma característica diferenciada dos demais games: a mistura da dança, do videogame e da música tornando os jogos de dança bastante atrativos e divertidos.

Estes jogos, além de desenvolverem a coordenação motora geral, promovem um elevado gasto calórico, contribuindo para melhorar a resistência cardiovascular.

Outra população que poderá receber os benefícios do uso desta tecnologia é idosos. A interação social proporcionada pela tecnologia poderá viabilizar a utilização de Exergames em ambientes como residências, asilos e instituições de longa permanência, e nas relações com avós e netos permitindo que o idoso compartilhe as mesmas vivências, experiência e conhecimentos.

Juliana Osório é coordenadora do curso de Educação Física da Estácio Ceará