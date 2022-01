Agronegócio cearense pode dobrar em 10 anos

Com uma participação ainda pequena na economia cearense, o setor agropecuário apresenta um enorme potencial de crescimento. Mesmo diante de desafios crônicos como a escassez hídrica, o Ceará conta com grandes empreendimentos, de relevância nacional e global, em diversos segmentos. Mas precisamos oferecer melhores condições aos pequenos produtores, já que 66% da população rural ainda vive na linha da pobreza.

Para isso, é fundamental que o produtor tenha maior acesso à assistência técnica e a linhas de crédito. E, sobre esses dois pilares, nós pretendemos dobrar o agronegócio cearense nos próximos 10 anos. A nossa agropecuária tem mostrado força e nós podemos induzir esse desenvolvimento.

Para fomentar uma agricultura familiar competitiva e sustentável temos o Sistema Faec/Senar/Sinrural que nos dá uma enorme capilaridade para levar assistência técnica e gerencial aos produtores rurais, fazendo com que tenham uma melhor noção de como gerir a terra e a produção. Assim, os nossos agropecuaristas poderão aumentar consideravelmente sua renda e melhorar de vida.

Também estamos atentos às transformações digitais e as suas aplicações na agropecuária, buscando sempre aumentar a capacidade produtiva. Um dos principais projetos desta gestão é o Cinagro (Centro de Inteligência do Agro), que irá ajudar na tomada de decisão. Além disso, estamos empenhados em reduzir a burocracia para o homem do campo.

Apenas para citar alguns exemplos da vocação do Ceará para o agronegócio, hoje nós temos o maior produtor de camarão do País, o maior produtor de melão do mundo, o maior exportador de banana do Brasil para a Europa, e somos o maior produtor e exportador nacional de água de coco. Isso mostra o nosso potencial.

Para os próximos anos, teremos uma imensa responsabilidade à frente da Faec. O planejamento estratégico já foi iniciado, para que o agronegócio cearense seja protagonista da nossa economia, pois é a oferta de alimentos que assegura o desenvolvimento das demais atividades. Com a melhoria da qualidade de vida no meio rural, buscamos evitar a migração do campo por falta de oportunidades enquanto garantimos o alimento para o homem da cidade.

Amílcar Silveira é presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec)