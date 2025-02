A importância do mentor na construção da identidade profissional e orientação de carreira

Como professor nos cursos de Negócios e Administração da UNIFOR, experimento o privilégio de acompanhar de perto a trajetória de muitos jovens em busca da construção de sua identidade profissional. A sala de aula, com suas dinâmicas e desafios, é um espaço de troca, de desenvolvimento e, acima de tudo, de transformação. Porém, essa transformação não se dá apenas com o conhecimento acadêmico. Ela precisa de uma orientação mais direcionada, mais próxima, que muitas vezes é fornecida por um mentor. No meu trabalho de mentoria de carreira, percebo uma constante busca dos profissionais, especialmente os mais jovens, por clareza e direção.

Muitos deles me procuram inseguros, sem saber como posicionar suas carreiras ou como lidar com as incertezas que surgem no caminho profissional. Essa realidade também aparece em sala de aula. O ambiente acadêmico é repleto de pessoas com grande potencial, mas que muitas vezes carecem de direcionamento claro sobre como alavancar suas competências e talentos profissionalmente. É aí que entra o papel do mentor. O mentor não impõe um caminho, mas proporciona o espaço seguro para o mentorado se descobrir, refletir sobre suas escolhas e entender como traçar um plano de ação que faça sentido para sua carreira.

Essa orientação, é fundamental para transformar o aluno em um profissional mais consciente, preparado e, principalmente, confiante. Assim como na sala de aula, onde sou um facilitador da aprendizagem, o mentor atua como um guia, um apoio constante, ajudando a desmistificar o mercado de trabalho e os desafios da carreira. E, ao mesmo tempo, ao compartilhar minhas próprias experiências e aprendizados, tento inspirar e motivar os alunos e mentorados a reconhecerem suas potencialidades. O papel de um mentor, é, portanto, um dos pilares para a construção de uma carreira sólida e bem-sucedida.

Acredito que a orientação certa no momento certo pode ser a diferença entre a frustração e o sucesso de muitos profissionais. Ao refletirmos sobre a importância da mentoria, é essencial entendermos que ela não é apenas um apoio para o desenvolvimento técnico, mas também para o crescimento pessoal. Mentores não moldam apenas carreiras, mas ajudam a moldar vidas. E, como educador e mentor, essa é a maior recompensa que posso alcançar: ver meus alunos e mentorados crescerem e se transformarem, não só como profissionais, mas como seres humanos mais preparados para os desafios do mundo.

Marcelo Pinheiro é professor da Unifor, mentor de carreira e Superintendente Adjunto do DETRAN/CE