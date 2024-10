A ascensão das mulheres no trânsito: Um movimento de igualdade e segurança

O aumento significativo de mulheres tirando a carteira de motorista no Brasil, especialmente no Ceará, é um marco a ser celebrado. De acordo com dados do Renach, entre 2018 e 2022, o número de mulheres habilitadas cresceu 15%, enquanto o aumento entre os homens foi de 10%. Este avanço reflete um movimento de igualdade no trânsito, onde as mulheres estão mais presentes não só como motoristas, mas em categorias profissionais tradicionalmente masculinas, como a condução de motocicletas e caminhões.

Este crescimento demonstra uma transformação cultural importante. As mulheres estão conquistando cada vez mais confiança e espaço em um ambiente historicamente dominado por homens. Um exemplo expressivo é o aumento do número de habilitação na categoria A (motocicletas), que subiu 97% em 10 anos. Entre 2012 e 2022, o número de mulheres habilitadas a conduzir motos mais que dobrou. Esta mudança vai além dos números, simbolizando a quebra de barreiras e o surgimento de novas oportunidades.

Além do aumento no número de carteiras emitidas, outro dado relevante é que as mulheres se envolvem em menos acidentes fatais que os homens. De acordo com o DataSUS, entre 2017 e 2021, apenas 17% das vítimas fatais de acidentes de trânsito eram mulheres. Isso reforça a ideia de que, além de serem mais presentes no trânsito, elas também têm uma postura mais cautelosa e consciente, contribuindo para a segurança de todos os envolvidos.

O Sindicato das Autoescolas do Ceará apoia firmemente essa evolução e trabalha para que o crescimento da participação feminina continue a ser uma realidade. As autoescolas têm um papel essencial nesse processo, oferecendo um ambiente de aprendizagem acolhedor e inclusivo. A presença das mulheres no trânsito torna-o mais seguro e diversificado, promovendo o respeito e a inclusão para todos.

O futuro do trânsito é, sem dúvida, mais igualitário e consciente com a crescente participação feminina. Que as políticas públicas continuem a incentivar essa tendência, garantindo que o trânsito seja um espaço para todos.

Eliardo Martins é presidente do Sindicato das Autoescolas do Ceará