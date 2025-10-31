A ferramenta, que integra a plataforma do governo federal, foi usada 75 milhões de vezes entre janeiro e maio
Apesar de reconhecer importância da automação e digitalização, especialista aponta humanização como diferencial para atrair e fidelizar consumidores
Com novos investimentos, mercado de tecnologia no Ceará ganha força e caminha para patamar de potência global no futuro
A fraude teria acontecido na modalidade CDB Crédito
Lagoverso se intitula primeira igreja brasileira no metaverso
O nome do templo religioso é "Lagoverso" e foi idealizado pelo ministério de jogos digitais da Lagoinha Orlando Church
Há 39 anos, o jornal busca, acolhe e pauta temas locais. Na nova etapa, com o incremento dos produtos digitais, o trabalho jornalístico que, no dia a dia, ajuda a evidenciar assuntos relevantes à sociedade, é aprimorado.
O fortalecimento do produto digital vem com estratégias voltadas para entender o comportamento dos leitores e entregar conteúdos de valor
Leitor do jornal terá novos conteúdos produzidos de forma muito mais ágil e otimizada a partir da transição para o mundo digital, explica o diretor Comercial e Marketing do Sistema Verdes Mares, Erick Picanço