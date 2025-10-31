Diário do Nordeste
Tela do aplicativo GOV

País

Uso de assinatura digital no GOV registra aumento de 92%, diz Ministério da Gestão e Inovação

A ferramenta, que integra a plataforma do governo federal, foi usada 75 milhões de vezes entre janeiro e maio

Redação e Agência Brasil 30 de Maio de 2025
Aumento do endividamento tem como um dos fatores o aumento de assinaturas digitais

Opinião

Assinaturas digitais e o novo rosto do endividamento no Brasil

Foto frontal Ana Alves
Ana Alves 27 de Maio de 2025
Alexandre Espíndola

Negócios

'Prestador de serviço precisa dar mais atenção ao cliente', avalia Alexandre Espíndola

Apesar de reconhecer importância da automação e digitalização, especialista aponta humanização como diferencial para atrair e fidelizar consumidores

Redação 05 de Outubro de 2023

Opinião

Google, Amazon e outros: Ceará negocia expansões, 2 data centers e 2 novos cabos submarinos

Com novos investimentos, mercado de tecnologia no Ceará ganha força e caminha para patamar de potência global no futuro

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 03 de Janeiro de 2023
Nesta ilustração fotográfica, o logotipo do C6 Bank é exibido em um smartphone

Negócios

C6 Bank: golpe realizado por clientes desvia R$ 23 milhões da instituição financeira

A fraude teria acontecido na modalidade CDB Crédito

Redação 03 de Maio de 2022
igreja no metaverso

País

Igreja no metaverso: conheça a Lagoverso

Lagoverso se intitula primeira igreja brasileira no metaverso

Redação 19 de Abril de 2022
culto de andré valadão em igreja no metaverso

País

André Valadão estreia igreja no Metaverso e diz que 10 avatares se entregaram a Jesus

O nome do templo religioso é "Lagoverso" e foi idealizado pelo ministério de jogos digitais da Lagoinha Orlando Church

Redação 18 de Abril de 2022
Maria Josefa da Conceição, a Maria de Tiê, uma das figuras ilustres da cultura tradicional popular cearense. Moradora da Comunidade Quilombola dos Souza, reforça que o jornalismo valoriza tradições e cultura

Metro

Diário do Nordeste reforça proximidade com o público e fortalece relevância do jornalismo local

Há 39 anos, o jornal busca, acolhe e pauta temas locais. Na nova etapa, com o incremento dos produtos digitais, o trabalho jornalístico que, no dia a dia, ajuda a evidenciar assuntos relevantes à sociedade, é aprimorado.

Redação 25 de Fevereiro de 2021

Negócios

Com maior abrangência e análise de dados, DN entrega produto pensado para as necessidades do leitor

O fortalecimento do produto digital vem com estratégias voltadas para entender o comportamento dos leitores e entregar conteúdos de valor

Redação 24 de Fevereiro de 2021
Erick Picanço, diretor Comercial e Marketing do Sistema Verdes Mares

Negócios

Com estratégia digital, Diário do Nordeste busca liderança no Nordeste

Leitor do jornal terá novos conteúdos produzidos de forma muito mais ágil e otimizada a partir da transição para o mundo digital, explica o diretor Comercial e Marketing do Sistema Verdes Mares, Erick Picanço

Redação 22 de Fevereiro de 2021
