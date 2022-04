Igreja no metaverso: conheça a Lagoverso

Centenas de fiéis frequentam hoje a "Lagoverso", uma igreja no metaverso. O mundo virtual que replica a realidade tem se tornado mais comum nos últimos meses.

O pastor André Valadão afirmou que estreou cultos para mais de 150 pessoas na semana passada. Conforme ele, 10 fiéis "entregaram a vida para Jesus em oração". O nome do templo religioso é "Lagoverso" e foi idealizado pelo ministério de jogos digitais da Lagoinha Orlando Church, igreja que tem Valadão como líder.

Legenda: Mais de 150 pessoas participaram da estreia do culto com avatares Foto: Reprodução

"Já é. É fato. Parece só virtual, mas é real. São vidas através de cada avatar, de cada boneco", comentou o pastor nas redes sociais, que finalizou a postagem com "Bem-vindo ao novo".

Primeira igreja brasileira no metaverso

A igreja evangélica se diz pioneira em plataformas digitais, e busca criar novas formas de conexão com as pessoas. "Com a estreia do LagoVerso, Lagoinha se consolida como a primeira igreja brasileira a realizar cultos no Metaverso, que são espaços virtuais onde as pessoas, representadas em forma de avatar, se conectam para interações sociais por meio de games, eventos, palestras, shows e outros tipos de atividades", diz o site oficial da igreja.

Além disso, a instituição informa que o Lagoverso realiza cultos online com toda a estrutura de uma igreja convencional, mas em um formato atrativo para crianças, jovens e adultos que queiram ter uma experiência espiritual um pouco diferente do padrão.

Como participar da igreja no metaverso?

Os cultos são realizados dentro da plataforma AltSpace VR da Microsoft e podem ser acessados por meio do aplicativo do AltSpace na loja do Windows e da Mac, no computador, ou pelo Oculus Quest VR, através das lojas de aplicativos.

O LagoVerso usa o sistema AltSpaceVR, que é uma plataforma que mistura uma experiência de video game e eventos de uma forma imersiva por meio de um avatar.

Ministério de Games

A Lagoinha Global ainda conta com o Ministério de Games, o LagoPlay, que existe desde outubro do ano passado e já desenvolveu 4 games para dispositivos móveis. Segundo a instituição, o jogo já soma mais de 130 mil downlaods.