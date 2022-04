Empresa cria avatar para 'vida eterna' no metaverso

Permanecer "vivo", mesmo depois de morto. Essa é a proposta da empresa tcheca Sommium Space, que está desenvolvendo uma maneira para que seus usuários fiquem no metaverso após a morte. As informações são do site canaltech.

Para tornar isso possível, a ideia é que sejam baixados dados pessoais suficientes sobre a vida de uma pessoa para criar um avatar digital, que consiga interagir com seus entes queridos para sempre.

Com o modo “Live Forever”, uma pessoa pode “renascer” como um personagem virtual, imitando sua aparência, voz e até sua personalidade. Entre as informações que a empresa pretende coletar estão conversas, movimentos, expressões faciais e atitudes tidas ao longo da vida.

“Se eu morrer e tiver esses dados coletados, meus filhos poderão conversar com meu avatar, com meus movimentos, com minha voz. Você vai conhecer a pessoa e, talvez, nos primeiros 10 minutos enquanto fala com ela, você não saberia que é realmente uma inteligência artificial”, explicou o CEO da Sommium Space, Artur Sychov.

Sinais elétricos comparáveis ao toque humano

A Sommium Space fez uma parceria com a Teslasuit para o desenvolvimento de um traje háptico de corpo inteiro. O equipamento permitirá que os usuários recebam sinais elétricos comparáveis ​​ao toque humano, e fornecerá dados extras graças à inclusão de um scanner que coleta informações biométricas como batimentos cardíacos e níveis de estresse.

“À medida que a inteligência artificial é aprimorada, a semelhança com o avatar cibernético poderá ser melhorada, muito tempo depois de a pessoa ter falecido. Os participantes sempre podem optar por pausar a gravação ou pedir para que a empresa exclua seus dados completamente”, acrescentou Sychov.