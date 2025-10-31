Diário do Nordeste
Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça

Opinião

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 14 de Setembro de 2025
Ministério Público do Ceará

PontoPoder

Em 2024, pelo menos 12 prefeitos cearenses foram alvo de investigação

O mais recente foi em Choró, onde o prefeito e o prefeito eleito foram presos em operação do Ministério Público

Luana Barros 16 de Dezembro de 2024
Açude Jatobá

Ceará

Município cearense vive racionamento extremo e reativa poços profundos

População tem acesso à água em apenas três ou quatro dias da semana

Luana Barros 20 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Milhã?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Milhã?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Operação do MPCE em Milhã

PontoPoder

Ministério Público faz operação contra prefeito de Milhã e empresários por suspeita de corrupção

Agente público e empresários locais são acusados de compor esquema envolvendo contratos de locação de veículos, limpeza pública e fornecimento de combustíveis

Redação 25 de Janeiro de 2024
Tjce

Segurança

Estado deve indenizar em R$ 100 mil família de policial morto durante invasão à Delegacia de Milhã

O caso ocorreu em dezembro de 2017, quando suspeitos invadiram a unidade policial para resgatar presos

Redação 15 de Janeiro de 2024
O caso é investigado pela Delegacia Regional de Quixadá

Segurança

Mulher é presa por tentar asfixiar marido durante relação sexual em Milhã, no Interior do Ceará

A suspeita teria amarrado o idoso durante um momento íntimo, mas ele conseguiu fugir e pedir ajuda de familiares

Redação 06 de Outubro de 2023
enfermagem

PontoPoder

Piso da enfermagem: prefeituras no Ceará aceleram aprovação do piso para não perder prazo de recurso

Repasse da verba do Ministério da Saúde para o pagamento do piso está previsto para o dia 21 deste mês

Alessandra Castro 18 de Setembro de 2023

Ceará

Emergência pela chuva: cidades buscam verbas para refazer casas, estradas e apoiar famílias no CE

Segundo a Aprece, as gestões municipais estão contatando de forma individual a Defesa Civil para apontar danos até aqui

Samuel Quintela 03 de Abril de 2023
