A foto mostra policiais civis, com coletes balísticos, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará.

Segurança

Casal é morto a tiros enquanto se divertia em balneário de Groaíras

O homem tinha 30 anos e a mulher, 20 anos.

Redação 26 de Outubro de 2025
Policiais e populares em campo de futebol após jogo em Massapê

Segurança

Adolescente é morto a tiros em campo de futebol após jogo em Massapê, no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o homicídio

Redação 16 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Groaíras?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Groaíras?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Fachada de bar em Groaíras

Segurança

Pai e filho são assassinados a tiros em bar no Centro de Groaíras

Segundo testemunhas, eles estavam comemorando a vitória da seleção brasileira sobre a Coréia do Sul na Copa do Mundo

Redação 06 de Dezembro de 2022
Padre perde controle de veículo e cai dentro de açude em Groaíras

Ceará

Padre perde controle de veículo e cai dentro de açude em Groaíras: veja vídeo

Religioso não sofreu ferimentos graves e registrou apenas danos materiais

Redação 05 de Outubro de 2022
suspeito preso feminicidio

Segurança

Suspeito de assassinar a companheira é preso em Groaíras, Interior do Ceará

Conforme a investigação, Evangelina Pinto foi agredida a socos Ela chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos

Redação 15 de Janeiro de 2022
Três suspeitos foram presos em Groaíras, enquanto o líder do grupo criminoso foi capturado em Fortaleza

Segurança

Quatro suspeitos de integrar facção e ameaçar de morte tabelião de cartório no Ceará são presos

Tabelião teve que deixar o Município de Groaíras e o cartório, ser fechado, por algumas semanas

Redação 09 de Novembro de 2021

Região

Abalo sísmico é registrado em Groaíras, na região Norte; este é o segundo tremor em uma semana no CE

O tremor foi de 1.9 graus na Escala Richeter. Não houve feridos ou danos na estrutura física dos imóveis

Honório Barbosa 24 de Agosto de 2020

Segurança

Quadrilha explode posto bancário de Groaíras na madrugada

Houve troca de tiros entre os assaltantes e policiais militares. Os assaltantes conseguiram fugir.

Redação 20 de Novembro de 2018
