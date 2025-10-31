Diário do Nordeste
Fachada do burguer king

Negócios

Burger King vai abrir mais duas unidades de rua com drive-thru em Fortaleza; saiba onde

Rede de fast food deve inaugurar lojas até o fim deste ano

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas 11 de Agosto de 2025
Foto de um material apreendido com dois suspeitos de cometer um furto milionário em Fortaleza. Em cima de uma mesa, há duas armas de fogo, munições, documentos e uma máquina de contar dinheiro

Segurança

Suspeitos de participar de roubo milionário de joias em Fortaleza são presos com submetralhadora

Também foram apreendidos, com a dupla, um carro blindado e uma máquina de contar dinheiro

Messias Borges 26 de Julho de 2025
print de vídeo de câmera de segurança que registrou homens invadindo prédio e furtand apartamento no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza

Segurança

Homens invadem prédio e roubam R$ 5 milhões em joias de apartamento em Fortaleza; veja vídeo

Nas imagens, os suspeitos aparecem saindo do prédio carregando mochilas e malas com os pertences furtados dos moradores

Redação 26 de Julho de 2025
parque rachel de queiroz, proteção ambiental, zona ambiental, veto, câmara municipal

PontoPoder

Evandro veta mudanças em áreas verdes de três bairros de Fortaleza; Câmara vai analisar o texto

Prefeitura ainda alterou leis sobre o zoneamento em outros três bairros, todas em vigor desde o fim do Governo Sarto

Ingrid Campos 29 de Abril de 2025
Mão escreve em caderno

Papo Carreira

Instituto oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens em Fortaleza; saiba como se inscrever

As oportunidades são nas áreas de tecnologia da informação, manutenção de smartphones, assistência administrativa e marketing digital

Redação 18 de Março de 2025
Jovens de diferentes bairros se reúnem no Parque Rachel de Queiroz para ensaios de brega funk

Ceará

Do brega funk ao tai chi chuan: parques urbanos de Fortaleza agregam público com diferentes culturas

João Lima Neto, Mylena Gadelha e Renato Bezerra 19 de Novembro de 2023
Vista do Parque Rachel de Queiroz

Ceará

Homem morre afogado em lagoa no Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza

A vítima se afogou na tarde desta quinta-feira (23)

Redação 23 de Fevereiro de 2023
Centro de Fortaleza possui programação extensa

Verso

Pré-Carnaval Fortaleza 2023: qual a programação de hoje

Blocos de rua e nomes nacionais do axé realizam shows em Fortaleza

Redação 21 de Janeiro de 2023
Homem teria aproveitado proximidade com vítima para ataque em ônibus

Segurança

Mulher sofre importunação sexual dentro de ônibus em Fortaleza, e Polícia Civil investiga caso

Um homem de 48 anos teria aproveitado a proximidade com a vítima de 20

Redação 12 de Dezembro de 2022

Ceará

Primeira etapa da requalificação do Parque Rachel de Queiroz é inaugurada nesta terça-feira

O projeto localizado no bairro Presidente Kennedy inclui a construção de calçadão para caminhadas, ciclofaixa bidirecional e bicicletário

Redação 15 de Fevereiro de 2022
