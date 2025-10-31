Rede de fast food deve inaugurar lojas até o fim deste ano
Também foram apreendidos, com a dupla, um carro blindado e uma máquina de contar dinheiro
Nas imagens, os suspeitos aparecem saindo do prédio carregando mochilas e malas com os pertences furtados dos moradores
Prefeitura ainda alterou leis sobre o zoneamento em outros três bairros, todas em vigor desde o fim do Governo Sarto
As oportunidades são nas áreas de tecnologia da informação, manutenção de smartphones, assistência administrativa e marketing digital
A vítima se afogou na tarde desta quinta-feira (23)
Blocos de rua e nomes nacionais do axé realizam shows em Fortaleza
Um homem de 48 anos teria aproveitado a proximidade com a vítima de 20
O projeto localizado no bairro Presidente Kennedy inclui a construção de calçadão para caminhadas, ciclofaixa bidirecional e bicicletário