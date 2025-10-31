Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

A imagem é uma montagem de um carro atingindo por um tiro e um homem assaltando um motoqueiro.

Segurança

Homem tenta roubar arma de vigilante da UFC, e tiroteio assusta estudantes no Pici

Após fugir do local, o suspeito roubou uma motocicleta de um homem que passava na rua Pedro Guerra, em frente ao campus

Redação 15 de Maio de 2025
Jogador de futebol amador tinha 19 anos e sofreu 'mal súbito' durante partida na Areninha do Pici

Ceará

Jogador de futebol amador de 19 anos morre após passar mal em partida na Areninha do Pici

Com passagem pelo time Clube Atlético Cearense, Rodrygo do Vale era descrito como "educado" e "companheiro"

Redação 10 de Novembro de 2024
Viatura da polícia militar do Ceará. Adolescente desaparecida no Planalto Pici é encontrada com vida e entregue a família

Segurança

Adolescente que desapareceu no Planalto Pici, em Fortaleza, é localizada

Funcionário de escola onde estudava a jovem foi preso suspeito de envolvimento no sumiço dela

Redação 29 de Janeiro de 2024
Jovem desaparecida

Segurança

Adolescente de 16 anos desaparece após sair de casa no Planalto Pici, em Fortaleza

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Redação 26 de Janeiro de 2024
arma francesa da primeira guerra mundial apreendida em fortaleza

Segurança

Adolescentes são apreendidos após roubo e arma da Primeira Guerra Mundial é encontrada em Fortaleza

Os adolescentes, suspeitos de roubar um carro, estavam em posse de uma arma de mais de 100 anos

Matheus Facundo e Rafaela Duarte 02 de Fevereiro de 2022
Cabeleireiro é morto a pauladas no Planalto Pici; suspeitos são namorado e amigo da vítima

Segurança

Cabeleireiro é morto a pauladas no Pici; suspeitos são namorado e amigo da vítima

De acordo com a Guarda Municipal, os golpes teriam sido desferidos contra a vítima durante uma "brincadeira"

Redação 13 de Abril de 2021