Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

A imagem mostra várias viaturas policiais que atenderam uma ocorrência de invasão a um terreno do Estado, na Avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza.

Segurança

Facção organizou invasão a terreno em Fortaleza mesmo com base da PM no local

Segundo o depoimento de um dos policiais que investiga o caso, a chefia das polícias Militar e Civil foram avisadas sobre a possibilidade de invasão ao terreno.

Messias Borges 29 de Outubro de 2025
Imagem da placa de identificação da avenida Sargento Hermínio

Negócios

Sargento Hermínio deixa passado industrial e vira polo de serviços, com história viva de Chico Alves

Paloma Vargas 04 de Agosto de 2025
Obras de duplicação da Sargento Hermínio

Ceará

Obras na Sargento Hermínio chegam ao fim após 20 anos; veja o que mudou

Avenida tem, agora, 1,5 km de pista dupla e ciclovia

Redação 11 de Março de 2024

Ceará

Reforma da Av. Sargento Hermínio deve ser entregue em março, diz Sarto

Obra está avançada e exige remanejamento da rede elétrica

Nícolas Paulino 15 de Fevereiro de 2024
Sarto na Verdinha

PontoPoder

Obra da Avenida Sargento Hermínio deve ser entregue até março, diz Sarto

Via planeja dar maior fluidez aos que trafegam pela região Oeste de Fortaleza

Redação 29 de Dezembro de 2023
Avenida Sargento Hermínio

Ceará

Nova fase de obras na avenida Sargento Hermínio começa nesta segunda-feira (9)

O trecho entre a avenida Padre Anchieta e a rua Raquel Holanda será bloqueado

Redação 06 de Janeiro de 2023
Obra na avenida sargento hermínio

Ceará

Trecho da Av. Sargento Hermínio, em Fortaleza, será bloqueado para requalificação viária

Orçada em cerca de R$ 25 milhões, a obra completa tem previsão de conclusão no primeiro semestre do próximo ano

Redação 13 de Dezembro de 2022

Metro

Carreta fica atravessada na pista e causa congestionamento na Avenida Sargento Hermínio

O motorista que trafega do bairro Antônio Bezerra ao Centro tem apenas uma faixa para passar no trecho

Redação 28 de Outubro de 2020
foto

Metro

Rua Coronel Mozart Gondim é bloqueada para obras na Avenida Sargento Hermínio

Interdições devem durar quatro meses e viabilizam a construção de um sistema de drenagem

Redação 20 de Outubro de 2020

Metro

Segunda etapa da obra de alargamento da Av. Sargento Hermínio inicia na sexta-feira (12)

Trecho da Rua Cel. Mozart Gondim será bloqueado para instalação de sistema de drenagem

Redação 11 de Junho de 2020
1 2 3