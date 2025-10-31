Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto que contém várias revendedoras de veículos na avenida José Bastos

Negócios

Com 120 lojas de carros, avenida José Bastos é conhecida como corredor do automóvel desde os anos 70

Luciano Rodrigues 04 de Setembro de 2025
Imagem de um trânsito intenso com veículos e motocicletas parados em uma via urbana, sob céu azul com algumas nuvens e árvores ao redor, indicando congestionamento.

Ceará

Morre motociclista que caiu de viaduto na avenida José Bastos, em Fortaleza, após contrair bactéria

Marcio de Lima Maciel trafegava na via quando colidiu om outra motocicleta e despencou sobre a rua Professor Costa Mendes

Redação 26 de Julho de 2025
Motociclista que caiu de viaduto recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Ceará

Motociclista cai de viaduto após colisão com outra moto, na avenida José Bastos

AMC e Samu foram acionados para atender ocorrência nesta terça-feira (8)

Redação 08 de Julho de 2025
Imagem de um acidente envolvendo caminhão e árvores, retratando a cena e o tráfego no local. Um caminhão está tombado próximo a vegetação.

Ceará

Colisão de caminhão em árvore causa interdição parcial da avenida José Bastos, em Fortaleza

O motorista do veículo sofreu ferimentos leves, sendo encaminhado para uma unidade de saúde, onde está sendo acompanho por um familiar

Redação 01 de Abril de 2025
vídeo

Ceará

Motorista perde o controle do carro e cai em buraco na Av José Bastos, em Fortaleza; veja o vídeo

Conforme AMC, condutora estava na faixa exclusiva de ônibus e perdeu o controle do carro ao passar por uma rampa de areia

Redação 11 de Agosto de 2023
foto

Metro

Fortaleza amanhece com chuva e ruas alagadas nesta segunda-feira (1°)

Previsão da Funceme indica chuva isolada durante a manhã

Redação 01 de Março de 2021

Metro

Árvore cai sobre veículos e atravessa para-brisa de um deles na Avenida José Bastos

O acidente ocorreu no momento em que o tráfego parou na via. Um dos condutores que teve o carro atingido estava na companhia do pai, idoso

Redação 29 de Setembro de 2020

Metro

Avenida José Bastos passará a ter ciclovia e novo sistema de drenagem; obra começa na próxima semana

O projeto tem um orçamento de aproximadamente R$ 9 milhões e terá duração de 12 meses. 

Redação 12 de Dezembro de 2019

Metro

Chuva ameniza calor, mas causa alagamentos e congestionamentos em Fortaleza  

Mais uma vez, semáforos da Capital apresentaram problemas. Houve também registros de acidentes

Redação 11 de Dezembro de 2019

Metro

Avenida José Bastos tem parte da via bloqueada aos domingos, de hoje a 13 de outubro

Interdições acontecem devido à implantação da coberta metálica da Estação Padre Cícero, em reta final de construção

Redação 22 de Setembro de 2019
1 2 3