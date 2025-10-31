Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de tapume de obra com identificação do consórcio Píer Beira-Mar

Negócios

Obras do Píer Ideal devem começar em setembro; equipamento aguarda aval da Prefeitura de Fortaleza

Concessão assinada em 2023 tinha primeira previsão de entrega ainda em 2024, mas ainda não saiu do papel

Paloma Vargas 06 de Setembro de 2025
Trânsito na Avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza

Ceará

Trecho da avenida Desembargador Moreira deverá ter fiação subterrânea

Início do trabalho está previsto para setembro

Redação 28 de Agosto de 2024
Furto a farmácia em Fortaleza

Segurança

Casal invade farmácia no bairro Dionísio Torres e furta produtos; veja vídeo

Para entrar no local, eles quebraram a porta de vidro do estabelecimento

Redação 19 de Outubro de 2021

Metro

Entregadores e motoristas de app bloqueiam a Av. Desembargador Moreira em manifestação

Os protestantes informaram que intuito da mobilização é chamar atenção para melhores condições de trabalho da categoria e para o preço dos combustíveis

Redação 01 de Fevereiro de 2021

Metro

Av. Desembargador Moreira estará bloqueada até a Padre Antônio Tomás a partir desta segunda

Intervenção é necessária para viabilizar as obras de requalificação realizadas na área e deve durar 30 dias

Redação 06 de Julho de 2020
foto

Metro

Av. Desembargador Moreira tem trecho de interdição prolongado até a Rua Torres Câmara

As vias alternativas para o tráfego são as ruas Oswaldo Cruz e Barbosa de Freitas. O trecho no sentido sertão/praia segue liberado.

Redação 26 de Junho de 2020
Esta é uma imagem da avenida Desembargador Moreira

Política

Prefeitura estabelece cronograma para instalação elétrica subterrânea em Fortaleza

Trechos das avenidas Aguanambi, Beira-Mar, Dom Luís e Desembargador Moreira, além do entorno do Polo Gastronômico da Varjota devem receber as modificações até novembro deste ano

Redação 21 de Junho de 2020

Metro

A partir de segunda-feira (13), trecho da Av. Desembargador Moreira passa a operar em sentido único

Com a mudança, para trafegar no sentido Praia/Sertão os motoristas devem acessar as ruas Osvaldo Cruz e Barbosa de Freitas a partir de segunda

Redação 09 de Janeiro de 2020

Metro

Quatro grandes avenidas de Fortaleza passarão por requalificação

Vias consideradas estratégicas para o turismo da cidade receberão asfalto mais resistente para prevenir desgastes. Apesar da ação positiva, outras avenidas importantes da Capital estão em pior situação

Nícolas Paulino 25 de Julho de 2019

Metro

Trânsito em Fortaleza tem fluxo intenso, mas normal após chuva de quinta-feira

Avenida Alberto Craveiro próximo ao viaduto sobre a BR-116, no Bairro Dias Macedo, existe acúmulo de água, no entanto, não apresenta problemas de travessia

Redação 05 de Abril de 2019
1 2 3