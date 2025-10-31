Segundo o condutor, no momento do acidente estava chovendo e a pista estava molhada
Grupo faz concerto de aniversário no Theatro José de Alencar neste fim de semana e está com inscrições abertas para formação gratuita em iniciação musical
Suspeito de 25 anos foi socorrido e está internado sob escolta policial
Equipamento proporcionará redução de tempo de viagem na região, afirma prefeitura
Criminoso chegou a efetuar um tiro, mas o estudante de 22 anos não foi baleado
Trechos das avenidas Aguanambi, Beira-Mar, Dom Luís e Desembargador Moreira, além do entorno do Polo Gastronômico da Varjota devem receber as modificações até novembro deste ano
Fortaleza passar a ter medidas mais rígidas de circulação de veículos e pessoas a partir desta sexta-feira (8)
Mais uma vez, semáforos da Capital apresentaram problemas. Houve também registros de acidentes
Avenida Alberto Craveiro próximo ao viaduto sobre a BR-116, no Bairro Dias Macedo, existe acúmulo de água, no entanto, não apresenta problemas de travessia
Com investimento de R$ 95 milhões, as intervenções incluem corredor expresso de ônibus, BRTs, ciclovia, novos semáforos, binário e viaduto