Motorista perde controle do carro e cai no canal da Aguanambi, em Fortaleza

Segundo o condutor, no momento do acidente estava chovendo e a pista estava molhada

João Lima Neto, Sofia Leite* 02 de Outubro de 2025
Banda do Piamarta foi fundada em julho de 1972 e atua na formação artística e humana de crianças e jovens cearenses

Verso

Banda do Piamarta forma crianças e jovens do Ceará em música e cidadania há mais de 50 anos

Grupo faz concerto de aniversário no Theatro José de Alencar neste fim de semana e está com inscrições abertas para formação gratuita em iniciação musical

João Gabriel Tréz 19 de Julho de 2025
Viaduto

Segurança

Passageiro morre após lutar contra suspeito de assalto a ônibus e ambos caírem de viaduto na Capital

Suspeito de 25 anos foi socorrido e está internado sob escolta policial

Redação 02 de Abril de 2024
trânsito na avenida aguanambi, em fortaleza

Ceará

Prefeito divulga maquete de túnel no cruzamento das avenidas Aguanambi e Domingos Olímpio

Equipamento proporcionará redução de tempo de viagem na região, afirma prefeitura

Redação 21 de Setembro de 2023
tentativa de latrocínio em Fortaleza

Segurança

Aluno de mestrado reage a assalto dentro de ônibus e sofre tentativa de latrocínio em Fortaleza

Criminoso chegou a efetuar um tiro, mas o estudante de 22 anos não foi baleado

Redação 02 de Março de 2022
Esta é uma imagem da avenida Desembargador Moreira

Política

Prefeitura estabelece cronograma para instalação elétrica subterrânea em Fortaleza

Trechos das avenidas Aguanambi, Beira-Mar, Dom Luís e Desembargador Moreira, além do entorno do Polo Gastronômico da Varjota devem receber as modificações até novembro deste ano

Redação 21 de Junho de 2020

Metro

Blitz educativa sobre lockdown deixa trânsito congestionado na Avenida Aguanambi

Fortaleza passar a ter medidas mais rígidas de circulação de veículos e pessoas a partir desta sexta-feira (8)

Redação 07 de Maio de 2020

Metro

Chuva ameniza calor, mas causa alagamentos e congestionamentos em Fortaleza  

Mais uma vez, semáforos da Capital apresentaram problemas. Houve também registros de acidentes

Redação 11 de Dezembro de 2019

Metro

Trânsito em Fortaleza tem fluxo intenso, mas normal após chuva de quinta-feira

Avenida Alberto Craveiro próximo ao viaduto sobre a BR-116, no Bairro Dias Macedo, existe acúmulo de água, no entanto, não apresenta problemas de travessia

Redação 05 de Abril de 2019

Metro

Nova Avenida Aguanambi: o que muda?

Com investimento de R$ 95 milhões, as intervenções incluem corredor expresso de ônibus, BRTs, ciclovia, novos semáforos, binário e viaduto

Redação 28 de Dezembro de 2018
1 2 3