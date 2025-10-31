Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

foto de suspeito de assalto morto próximo à entrada de uma farmácia no bairro Messejana, em Fortaleza.

Segurança

Policial civil impede roubo a farmácia e mata suspeito em Fortaleza

Outro homem foi atingido por disparos e socorrido a uma unidade de saúde

Redação 18 de Outubro de 2025