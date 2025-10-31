Diário do Nordeste
Imagem mostra carros em alta velocidade em avenida de Fortaleza. Os veículos aparecem embaçados na foto.

Ceará

Saiba quais multas de trânsito podem levar à suspensão ou perda da carteira de motorista

Em alguns casos, como em crimes ao volante, o condutor pode ter o documento cancelado

Redação 20 de Julho de 2025
Quatro copos de cerveja sendo enchidos em máquina de chope

Opinião

Ceará vai ter Lei Seca nas eleições municipais 2024? Entenda como funciona

A medida é aplicada para garantir a tranquilidade e a ordem pública no período de votação

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 03 de Outubro de 2024
Montagem de fotos mostra o carro de luxo de Filipe Ret. O veículo é preto

Zoeira

Filipe Ret é detido na Lei Seca e tem carro de R$ 3 milhões apreendido

O rapper foi submetido ao teste do bafômetro e aprovado, mas o veículo teve de ser levado para a delegacia por não ter placa de identificação

Redação 19 de Maio de 2023

Eleições 2022

Lei seca no segundo turno das eleições terá duas horas a mais no Ceará

TRE divulgou decisão nesta quinta-feira (27)

Redação 27 de Outubro de 2022
Blitz Lei Seca

PontoPoder

Fim da "tolerância zero"? Entenda ação contra Lei Seca que pode ser julgada no STF nesta quarta (18)

A ação foi ajuizada há treze anos pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento

Luana Barros 17 de Maio de 2022
Blitze

Ceará

Operação Lei Seca: 49 condutores são autuados em Fortaleza durante período equivalente a carnaval

Foram realizados 1.284 testes de alcoolemia entre a noite da última sexta-feira (25) e o início da manhã desta quarta-feira (2)

Redação 02 de Março de 2022

Metro

10 mil motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito do álcool no Ceará em 3 anos

Embora as autuações com base na lei Seca venham caindo, as estradas federais, estaduais e municipais registram casos constantes de condutores embriagados

Nícolas Paulino 26 de Dezembro de 2021

Metro

Autuações com base na Lei Seca cresceram 64% no Ceará 

Entre janeiro e 25 de dezembro de 2019, o Detran Ceará e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registraram 4.617 infrações nas rodovias cearenses, 1.813 a mais que no mesmo período do ano passado 

Renato Bezerra 31 de Dezembro de 2019

Segurança

Motorista de app é autuado em flagrante por dirigir alcoolizado

Passageiros tiveram ferimentos leves; condutor foi autuado por embriaguez e direção perigosa

Redação 08 de Outubro de 2019

Metro

PRF e PRE iniciam operações de reforço nas estradas do Ceará no feriado de Ano Novo

Policiamento será reforçado nas rodovias do CE durante os festejos de final de ano

Redação 27 de Dezembro de 2018
