Em alguns casos, como em crimes ao volante, o condutor pode ter o documento cancelado
A medida é aplicada para garantir a tranquilidade e a ordem pública no período de votação
O rapper foi submetido ao teste do bafômetro e aprovado, mas o veículo teve de ser levado para a delegacia por não ter placa de identificação
TRE divulgou decisão nesta quinta-feira (27)
A ação foi ajuizada há treze anos pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento
Foram realizados 1.284 testes de alcoolemia entre a noite da última sexta-feira (25) e o início da manhã desta quarta-feira (2)
Embora as autuações com base na lei Seca venham caindo, as estradas federais, estaduais e municipais registram casos constantes de condutores embriagados
Entre janeiro e 25 de dezembro de 2019, o Detran Ceará e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registraram 4.617 infrações nas rodovias cearenses, 1.813 a mais que no mesmo período do ano passado
Passageiros tiveram ferimentos leves; condutor foi autuado por embriaguez e direção perigosa
Policiamento será reforçado nas rodovias do CE durante os festejos de final de ano