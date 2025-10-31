Planta tem ocorrência em pequena área geográfica e pode estar sujeita ao desmatamento
Criado em 2006, o Parque ainda hoje não tem um plano de manejo, que foi produzido, mas nunca publicado. A Sema afirma que tem submetido projetos para captação de recursos
Pesquisa aponta ainda que, em todo o bioma, que abrange 6 dos 9 estados do Nordeste e 70% da Região, área totalmente protegida corresponde a 1,3%
Segundo balanço do MapBiomas, o Estado foi o que apresentou maior redução desse tipo de cobertura vegetal entre 1985 e 2020: menos 0,34 milhão de hectares
O estudo foi feito em uma das variedades da açucena encontrada em Pacatuba e Moraújo
Segundo Mapa de Queimadas do Inpe, foram 209 focos de incêndio ao longo dos 31 dias do mês, 59% maior que a média histórica para o período
Iguatu foi o município que mais computou incêndios, com 42 focos entre 1º e 20 de setembro, segundo Corpo de Bombeiros
A assinatura de criação da UC foi realizada no último sábado (20), no Crato. O espaço terá 4 mil hectares de extensão
Segundo o estudo, houve poucas chuvas na Região Sul do Estado. As precipitações se concentraram no Litoral