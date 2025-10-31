Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

A imagem mostra um pesquisador ajoelhado no chão de uma área de vegetação seca, observando e anotando informações em um caderno. Ele está próximo a um grupo de cactos e usa equipamentos de medição, como uma trena e um medidor amarelo.

Ceará

Professor descobre nova espécie de minicacto no sertão do CE, mas planta já tem risco de extinção

Planta tem ocorrência em pequena área geográfica e pode estar sujeita ao desmatamento

Nicolas Paulino 03 de Junho de 2025
Cachoeira do Amor Selvagem, no Parque das Carnaúbas

Ceará

Com cânions, cavernas e cachoeiras, Parque das Carnaúbas no CE aguarda proteção do Estado há 17 anos

Criado em 2006, o Parque ainda hoje não tem um plano de manejo, que foi produzido, mas nunca publicado. A Sema afirma que tem submetido projetos para captação de recursos

Gabriela Custódio 24 de Maio de 2023
Caatinga biodiversidade

Opinião

Discurso da seca e desvalorização do bioma caatinga

Foto frontal Durval Muniz de Albuquerque Jr
Durval Muniz de Albuquerque Jr 18 de Abril de 2023
Caatinga

Região

Apenas 2,5% da Caatinga está em área de preservação no Ceará

Pesquisa aponta ainda que, em todo o bioma, que abrange 6 dos 9 estados do Nordeste e 70% da Região, área totalmente protegida corresponde a 1,3%

Redação 07 de Novembro de 2021
Caatinga

Região

Ceará perdeu o equivalente a 22,6 mil Castelões em área de formações florestais nos últimos 35 anos

Segundo balanço do MapBiomas, o Estado foi o que apresentou maior redução desse tipo de cobertura vegetal entre 1985 e 2020: menos 0,34 milhão de hectares

André Costa 13 de Outubro de 2021

Região

Pesquisadores encontram composto anti-inflamatório em planta do sertão do Ceará

O estudo foi feito em uma das variedades da açucena encontrada em Pacatuba e Moraújo

Honório Barbosa 16 de Junho de 2021

Região

Ceará tem agosto com 3º maior número de queimadas dos últimos 10 anos

Segundo Mapa de Queimadas do Inpe, foram 209 focos de incêndio ao longo dos 31 dias do mês, 59% maior que a média histórica para o período

Rodrigo Rodrigues 01 de Setembro de 2020

Região

Ceará registra 85 ocorrências de incêndio em 9 cidades no mês de setembro

Iguatu foi o município que mais computou incêndios, com 42 focos entre 1º e 20 de setembro, segundo Corpo de Bombeiros

Redação 21 de Setembro de 2019

Região

Unidade de Conservação vai Proteger Soldadinho-do-Araripe

A assinatura de criação da UC foi realizada no último sábado (20), no Crato. O espaço terá 4 mil hectares de extensão

Antonio Rodrigues 21 de Julho de 2019

Região

Área de seca fraca cresce em maio no Ceará, aponta Monitor de Secas do Nordeste

Segundo o estudo, houve poucas chuvas na Região Sul do Estado. As precipitações se concentraram no Litoral

Redação 16 de Junho de 2019
1 2 3