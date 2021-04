Zagueiro João Paulo elogia solidez defensiva do Fortaleza e evolução em campo

Em 10 jogos na temporada 2021, o Fortaleza venceu 7 e sofreu apenas 4 gols, mostrando uma solidez defensiva em momentos que ainda são para ajustes da equipe. A média de apenas 0,4 gols sofridos por jogo é comemorada pelos jogadores, principalmente pelos defensores, como o zagueiro João Paulo.

O jovem de 23 anos, subiu no Sub-23 para o profissional e tem ganho oportunidades com o técnico Enderson Moreira. Já são 5 jogos, sendo um deles o Clássico-Rei contra o Ceará, quando jogou os 90 minutos.

Ele elogiou a solidez defensiva do Fortaleza e seus companheiros de zaga, todos mais experientes: Quintero, Wanderson, Jackson e o recém chegado Marcelo Benevenutto.

"Nossa defesa já começa desde do ataque, todo mundo se ajuda, todo mundo vem marcando mas nosso setor defensivo vem muito firme, a gente vem sofrendo poucos gols e que continue assim para gente sofrer menos gols possíveis. O Quintero, Wanderson, Jackson, o Marcelo que vem chegando, são ótimos jogadores, eu venho evoluindo com eles, que me ajudam muito. Espero contribuir com eles dentro de campo’

Crescimento

Sobre as oportunidades com o técnico Enderson Moreira, João Paulo afirma vir ganhando mais confiança e quer continuar tendo oportunidades.

"Eu espero fazer o que eu estou fazendo, aproveitar e dar continuidade ao trabalho. Confiança e tranquilidade são dois aspectos muito importantes. Quanto mais o cara joga mais confiante ele fica, então eu acho que eu venho aproveitando as oportunidades e se Deus quiser eu possa jogar bem cada vez mais".

Líder do Grupo B da Copa do Nordeste e já classificado para a 2ª Fase, o Fortaleza enfrenta no sábado, 10, ás 16 horas, o Confiança no estádio Batistão, pela última rodada da 1ª Fase.

Confira a entrevista do zagueiro João Paulo