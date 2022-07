Zagallo é internado com infecção respiratória, mas situação é estável

Aos 90 anos, Mário Jorge Lobo, o Zagallo, foi internado em um hospital do Rio de Janeiro nesta terça-feira. Multicampeão com a seleção brasileira como treinador e jogador, ele apresentou uma infecção respiratória, já controlada. A informação é do ge.globo.

O boletim médico publicado pelo hospital Barra D'or informa que Zagallo está lúcido e respira espontaneamente, sem ajuda de aparelhos. Ele segue internado numa unidade semi-intensiva. O teste para covid deu negativo.

O Velho Lobo, como é conhecido, é o único boleiro a ser tetracampeão da Copa do Mundo. Em 1958 e 1962 como titular da amarelinha, em 1970 como treinador e em 1994 esteve como auxiliar do Parreira. Além disso, é ídolo de Flamengo e Botafogo, clubes que defendeu.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte