Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

West Ham x Manchester United na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:01)
Jogada
Legenda: O clube espanhol possui, na chegada do brasileiro de 32 anos, parte do plano de crescimento do clube para o futuro
Foto: OLI SCARFF / AFP

West Ham e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira (10) na Premier League, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 17h15 (horário de Brasília), no estádio Olímpico, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • XSports
  • ESPN 4
  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanos e Diouf; Soucek, Matheus Fernandes, Bowen e Summerville; Callum Wilson e Taty Castellanos. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo, Matheus Cunha e Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

WEST HAM X MANCHESTER UNITED | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 26ª rodada da Premier League 2025/2026
  • Local: estádio Olímpico, em Londres (ING)
  • Data: 10/02/2026 (terça-feira)
  • Horário: 17h15 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de Bruno Henrique, jogador do Flamengo

Jogada

Terceira rodada da Série A do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir

Flamengo abre a rodada nesta terça (10), visitando o Vitória no Barradão

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Arrascaeta durante Vitória x Flamengo na Série A do Brasileirão

Jogada

Vitória x Flamengo na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Volante Casemiro

Jogada

West Ham x Manchester United na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Bruno Guimarães, que deve ser titular do Newcastle contra o Leicester pela Premier League

Jogada

Tottenham x Newcastle na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Estêvão

Jogada

Chelsea x Leeds na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (10)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas