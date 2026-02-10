West Ham x Manchester United na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil
West Ham e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira (10) na Premier League, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 17h15 (horário de Brasília), no estádio Olímpico, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- XSports
- ESPN 4
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanos e Diouf; Soucek, Matheus Fernandes, Bowen e Summerville; Callum Wilson e Taty Castellanos. Técnico: Nuno Espírito Santo.
Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo, Matheus Cunha e Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.
WEST HAM X MANCHESTER UNITED | FICHA TÉCNICA
- Competição: 26ª rodada da Premier League 2025/2026
- Local: estádio Olímpico, em Londres (ING)
- Data: 10/02/2026 (terça-feira)
- Horário: 17h15 (de Brasília)