West Ham x Manchester United na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

West Ham e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira (10) na Premier League, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 17h15 (horário de Brasília), no estádio Olímpico, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

XSports

ESPN 4

Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanos e Diouf; Soucek, Matheus Fernandes, Bowen e Summerville; Callum Wilson e Taty Castellanos. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo, Matheus Cunha e Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

WEST HAM X MANCHESTER UNITED | FICHA TÉCNICA