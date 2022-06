Wellington Paulista morde Messias em jogo América x Ceará; veja momento

Um lance curioso marcou a vitória do Ceará por 2 a 0 diante do América/MG no Independência, na noite desta quarta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro. Já no 2º tempo de jogo, quando o Vozão já vencia, o atacante do América, Wellington Paulista mordeu o zagueiro do Ceará, Messias.

A mordida do atacante lembrou a de Luis Suárez em Chiellini na Copa de 2014 no Brasil, na partida entre Uruguai e Itália.

Veja o momento da mordida:

Calma Wellington Paulista 😳😳😳 Tem Messias pra todo mundo ⚪️⚫️ pic.twitter.com/Pd2zIrsSZw — Ygor de Castro (@ygordcastro) June 8, 2022

Sem punição

Apesar da mordida, considerada uma "agressão", o ex-atacante do Fortaleza não foi advertido, já que o lance não foi percebido pelo árbitro e nem pelo VAR.

Messias comenta

Ao fim da partida, o zagueiro do Vozão comentou o lance com o atacante do América.

"O Welligton veio ali com palhaçada, eu disse que o árbitro ia dar 3 de acréscimo, que tava bom, e ele veio, mordeu meu braço e eu disse 'o que é isso?' , mas é descontração sadia, a gente é adversário dentro de campo e fora de campo é todo mundo amigo, Graças a Deus".