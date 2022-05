Warriors vencem Dallas Mavericks e estão a uma vitória da final da NBA; veja agenda

Andrew Wiggins foi o grande destaque da vitória do Golden State Warriors sobre o Dallas Mavericks por 109 a 100. O ala foi gigante na defesa e no ataque, e não deu chance para Luka Doncic, astro do time adversário. O jogo três da série foi realizado neste domingo (22).

Com o resultado, os Warrios têm 3 a 0 na final da Conferência Oeste. Mais uma vitória, e a equipe fará a final da NBA. O quarto duelo será em Dallas, na terça-feira (24).

Wiggins fez 27 pontos e ainda somou 11 rebotes. Ele era o marcador de Doncic. Curry ficou como cestinha do time visitante ao somar 31 pontos, além de 11 assistências.

O primeiro tempo foi de oscilações. No terceiro período, os Warriors abriram vantagem e conseguiram administrar o placar no último. Klay se destacou com 19 pontos e 7 rebotes. Com 12 rebotes e 9 pontos, Kevon Looney também deixou a marca dele. Jordan e Green marcaram 10 pontos e 5 rebotes cada. Ao todo, a equipe somou 14 rebotes ofensivos e chegou a 18 pontos contra 4 do adversário.

Pelos Mavs, Doncic fez incríveis 40 pontos, além de 11 rebotes. Dinwiddie chegou aos 26 e Brunson fez 20. Nenhum outro jogador do time anfitrião chegou ao duplo-duplo. O destaque negativo foi para Reggie Bullock, que não fez nenhuma cesta mesmo com 10 arremessos.

PARCIAIS:

1º Período: Warriors (25 a 22)

2º Período: Mavericks (25 a 23)

3º Período: Warriors (30 a 21)

4º Período: Mavericks (32 a 31)

AGENDA

Jogo 1 (18/05): Warriors 112 x 87 Mavs

Jogo 2 (20/05): Warriors 126 x 117 Mavs

Jogo 3 (22/05): Mavs 100 x 109 Warriors

Jogo 4 (24/05): Mavs x Warriors, às 22h

Jogo 5 (26/05): Warriors x Mavs, às 22h (se necessário)

Jogo 6 (28/05): Mavs x Warriors, às 22h (se necessário)

Jogo 7 (30/05): Warriors x Mavs, às 21h (se necessário)

