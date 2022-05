NBA: veja onde assistir ao vivo e os horários do jogo decisivo deste sábado (21)

A NBA movimenta o calendário esportivo deste sábado (21) com o 3° duelo entre Boston Celtics e Miami Heat pela final da Conferência Leste. O duelo será disputado no The Garden, às 21h30 (horário de Brasília).

A série está empatada em 1 a 1.

O vencedor do confronto enfrentará o vencedor da Conferência Oeste (Golden State Warriors x Dallas Mavericks) na final da NBA.

A partida deste sábado será transmitida pelos canais ESPN.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR

Boston Celtics x Miami Heat (21/05, às 21h30) - (ESPN 2)

