Desfalcado, Fortaleza BC é derrotado pelo Brasília em jogo final do 1º turno do NBB

O Fortaleza BC foi derrotado pelo Brasília (DF) por 82 a 75 em partida válida pela 16ª rodada do NBB. Cinco atletas com Covid-19 desfalcaram a equipe tricolor. O confronto realizado na noite desta terça-feira (11) na Arena BRB Nilson Nelson, na capital federal, encerrou o primeiro turno da temporada 2021/2022.

Sob o comando do técnico Alberto Bial, o grupo encerra a primeira etapa da competição com 6 vitórias, 10 derrotas e está em 12º na tabela.

A equipe disputou o jogo com cinco desfalques: Felipe Ribeiro, Suallison, Granberry, Holloway e Morillo testaram positivo para Covid-19. No primeiro tempo, o Carcalaion sofreu com a desvantagem de 16 pontos, mas reagiu. Mesmo assim, não foi o suficiente para impedir a vitória adversária.

Os alas Pedro Teruel e Mãozinha foram os maiores pontuadores do Fortaleza BC, com 16 pontos cada. Mãozinha, o camisa 45 tricolor, ainda foi o maior reboteiro com 13 intervenções durante o confronto. O cestinha do jogo foi o ala Basílio, da equipe mandante, com 18 pontos.

Equipe Tricolor agora terá uma pausa na competição devido às disputas do "Super 8" do NBB, retornando às quadras no dia 26 de janeiro, às 19 horas, quando enfrenta a Unifacisa-PB, em Campo Grande (PB).

