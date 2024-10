Vojvoda sobre chances de título do Fortaleza no Brasileirão após empate: ‘continuar lutando’

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, analisou o empate do Tricolor do Pici com o Atlético-MG na última quarta-feira (16), pela Série A do Brasileirão 2024. Para o treinador, as expulsões de Marinho e Tinga influenciaram no desempenho do time na partida.

“Cometemos erros nas expulsões e isso significa muito. Em um futebol tão igualado como o Brasileiro, jogar com um jogador a menos é muito difícil. Jogar com dois jogadores a menos é ainda muito mais”, disse Vojvoda.

Se queremos lutar acima, se queremos estar no lugar onde estamos, temos que estar com atenção a cada detalhe. E cada detalhe corresponde o tático, o técnico, o físico, o mental, e o equilíbrio emocional é uma parte importante dentro do futebol profissional. Vojvoda Técnico do Fortaleza

O resultado fez o Fortaleza chegar aos 56 pontos, permanecendo na terceira colocação do Brasileirão. A distância para a liderança, no entanto, pode aumentar para sete pontos, caso o Botafogo vença o Criciúma. Para Vojvoda, o Fortaleza segue na luta pelo título.

“Tenho a ambição de continuar lutando, mas essa luta vai ser jogo a jogo. Todas as partidas têm um contexto diferente. [...] Vou continuar lutando, porque estamos em uma posição que devemos cuidar, porque nós conseguimos estar lá. E, se conseguirmos estar lá, queremos continuar nessa luta”, completou o argentino.