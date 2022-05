Vojvoda lamenta 4º jogo do Leão sem vencer na Série A e diz: "Faltou agressividade"

O técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou o empate em 1 a 1 do Fortaleza contra o São Paulo no Castelão na noite deste domingo (8), e o 4º jogo sem vencer na Série A do Brasileiro.

O treinador afirmou que faltou ao time a agressividade marcante de quando o time é mandante. Ele deu o exemplo do jogo contra o River Plate na última quarta-feira pela Libertadores.

"Nós contruimos bem, mas faltou na zona final. Faltou essa determinação e finalização de jogadas. O adversário se defendeu bem, ocupou o meio campo, mas o Fortaleza manteve o funcionamento. Só faltou ter mais agressividade, como fizemos contra River, e como o time joga como mandante".

Reação

Em seguida, o treinador afirmou que confia nos jogadores para uma reação na Série A. O Fortaleza é o 20 da Série A com 1 ponto em 4 partidas realizadas.

"Nossa intenção foi ganhar a partida, do primeiro ao último minuto. Tivemos o controle do jogo, mas faltou criar situações mais claras de gol. Conseguimos um pontos, queríamos os 3 pontos, mas confio que nosso elento tem força mental e estrutura para brigar e reagir no Campeonato Brasileiro. Vamos buscar vencer a próxima partida".

Pela Série A, o Leão encara o Botafogo/RJ, no domingo (15), no Engenhão, às 18 horas. Antes disso, na quinta-feira (12), o Fortaleza visita o Vitória, pela Copa do Brasil, no Barradão, às 19 horas.

Rogério Ceni

Vojvoda elogiou o técnico Rogério Ceni, que assim como ele, tem grande história no Fortaleza. O técnico argentino lembrou os feitos do ex-treinador leonino.



"O Rogério fez um grande trabalho no Fortaleza. A atualidade do clube também tem mérito dele, o torcedor reconhece, eu reconheço.Ele começou e preciso parabenizar a ele também".