Vojvoda elogia atuação do Fortaleza em derrota, mas alerta sobre erros de finalizações

O técnico Juan Pablo Vojvoda viu questões positivas no Fortaleza mesmo na derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG, neste domingo (12), no Castelão, pela 20ª rodada da Série A do Brasileiro. Ele aprovou a atuação de seus comandados, equilbrando um jogo contra o líder da Série A, mas alertou sobre erros de finalizações da equipe, determinantes para a sequência de seis jogos seguidos sem vencer, sendo 5 pela 1ª Divisão.

"Foi um primeiro tempo em que o Fortaleza teve um nível muito similar ao adversário, que tem muita qualidade, intensidade e criando situações de gol, não muitas, mas o adversário sequer criou. No segundo tempo, o gol do adversário foi muito cedo, em uma boa jogada coletiva, e o segundo gol em uma bola parada que não defendemos bem. Estou conforme com o rendimento do time. A sensação é boa", analisou o treinador.

Em seguida, Vojvoda alertou sobre sobre erros de finalizações e que trabalhará para corrigir.

"Nós temos que melhorar na zona de finalização. O time tem que trabalhar para conseguir o gol, fazer mais situações de gols e converter, com mais determinação nesses metros finais. Trabalharemos para melhorar nesse aspecto", frisou", completou o comandante.

Por fim, o treinador garantiu que o time segue confiante, mesmo com a sequência ruim, com 5 jogos sem vencer na Série A e ccom um jogo decisivo na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o São Paulo, no Castelão..

"A confiança da equipe vai seguir alta. A equipe sabe que tem que melhorar na zona dos metros finais", disse ele.

