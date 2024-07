Vojvoda confirma escalação do Fortaleza contra o Flamengo; veja time titular e desfalques

O Fortaleza está escalado para enfrentar o Flamengo pela Série A do Brasileirão 2024. O técnico Juan Pablo Vojvoda contará com o retorno do meio-campista Hércules, que ficou de fora do jogo contra o Fluminense por conta de suspensão.

O time titular será: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Bruno Pacheco, que era dúvida, inicia a partida no banco de reservas.

No balanço do departamento médico, seguem: Martínez (estiramento ligamentar colateral medial joelho direito), Calebe (atleta em processo de fortalecimento muscular), Zé Welison (estiramento muscular na coxa esquerda) e Pedro Rocha (em transição).

Flamengo e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira (11), às 20h de Brasília, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 16ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.