'Vocês vão ter que me engolir': relembre frases icônicas de Zagallo

O ex-jogador e técnico Mario Jorge Lobo Zagallo, lenda do futebol e único tetracampeão do mundo, morreu aos 92 anos. A lenda brasileira deixou seu legado não só dentro das quatro linhas do esporte, mas através de frases que marcaram sua trajetória de vida.

A mais conhecida, “vocês vão ter que me engolir”, marcou parte importante de sua carreira. Mencionada pela primeira vez em 1997, quando o Brasil, dirigido por ele, conquistou a Copa América vencendo os seis jogos que disputou, soou inicialmente como desabafo contra jornalistas que estariam fazendo pressão para Vanderlei Luxemburgo assumir o cargo.

Outras frases icônicas de Zagallo

"As pessoas me chamam de idiota, retranqueiro e estúpido, mas fico só ouvindo e ganhando títulos". Disse o então coordenador-técnico do titular Carlos Alberto Parreira, antes da conquista do tetra em 1994.

"Não gostaria que os torcedores me chamassem de cavalo. De burro não ligo, porque o burro é inteligente". Em 2001, quando comandava o Flamengo, vivia um momento de resultados ruins com o time carioca e foi xingado pelos torcedores, respondendo dessa forma.

"Sou a favor do sexo antes, depois e até durante o jogo". Zagallo, técnico do Brasil, se posicionou sobre a proibição da presença das mulheres dos jogadores na concentração na Copa do Mundo de 98, realizada na França.

Luto de sete dias

A perda do ídolo brasileiro fez com que a CBF decretasse luto oficial de sete dias.

"A CBF decreta luto de sete dias em homenagem à memória do seu eterno campeão e se compromete em reverenciar o seu legado. Em 2022, inauguramos uma estátua em homenagem ao eterno campeão no Museu da CBF e não esqueceremos da emoção que compartilhamos" disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

