Viúva de Kobe Bryant deve receber R$ 81 milhões por vazamento de fotos de acidente do astro

A viúva do atro da NBA Kobe Bryant, Vanessa Bryant, deve receber o pagamento de US$ 16 milhões (mais de R$ 81 milhões) do condado de Los Angeles, Estados Unidos, conforme decisão de júri proferida nessa quarta-feira (24). A indenização é referente ao compartilhamento de fotos feitas pelos primeiros socorristas que chegaram ao local do acidente de helicóptero em que morreu o ex-jogador e uma das filhas do casal.

O julgamento civil expôs como alguns membros mostraram essas imagens para pessoas não relacionadas ao caso, em particular a um barman. Um agente do escritório do xerife também os enviou para um amigo enquanto ambos jogavam videogame.

Além de Vanessa, US$ 15 milhões serão pagos a outro requerente, identificado como Chris Chester, cuja esposa e filha também morreram no acidente de janeiro de 2020 em uma colina próxima de Los Angeles.

Em defesa, o condado de Los Angeles argumentou que as imagens nunca foram divulgadas e que os funcionários de alto escalão se apressaram para excluí-las dos dispositivos eletrônicos dos agentes.

Durante as duas semanas do julgamento, Vanessa Bryant e Chris Chester revelaram o constante medo de que as imagens um dia surgissem na internet. Ambas as partes entraram com ações judiciais por danos emocionais.

US$ 1 milhão par acada ano da expectativa de vida

O advogado de Chester, Jerry Jackson, havia pedido ao júri na terça-feira (23) para conceder aos dois queixosos US$ 1 milhão para cada ano de sua expectativa de vida estimada. Um valor que seria de US$ 40 milhões para Vanessa Bryant, de 40 anos, e US$ 30 milhões para Chris Chester, 48.

Jackson classificou a soma como uma "compensação justa e razoável". "Não há dinheiro suficiente para compensar o que eles viveram", disse. O advogado de Vanessa Bryant, Craig Lavoie, afirmou buscar justiça e que os envolvidos precisam ser responsabilizados.

"Estamos aqui por causa de um comportamento intencional — o condado violou os direitos constitucionais da Sra. Bryant e do Sr. Chester." No ano passado, US$ 2,5 milhões foram concedidos a outras famílias de vítimas do mesmo caso.

Os jurados chegaram ao veredicto depois de aproximadamente quatro horas e meia de deliberações.

A Comissão de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês), responsável pela investigação, concluiu em fevereiro do ano passado que o piloto do helicóptero foi o responsável pelo acidente ao cometer um "erro de julgamento" que provocou sua "desorientação" em meio a uma neblina espessa.

A morte aos 41 anos de Kobe Bryant, lenda do Los Angeles Lakers e considerado um dos melhores jogadores de basquete da história, causou grande tristeza em todo o mundo.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste