Vittoria Lopes vence a primeira edição do Challenge Family Fortaleza; Veja todos os vencedores

Apoteose na orla fortalezense: a cearense Vittoria Lopes, competindo pela primeira vez uma prova internacional em casa, venceu o Challenge Family etapa Fortaleza, um dos maiores circuitos de triatlo de longa distância do mundo, realizado neste domingo (31), na Beira Mar. A atleta olímpica completou os 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida com o tempo de 4h23min40s.

No masculino, o paraense Danilo Souza Pimentel conquistou a vitória com o tempo de 3h54min15s. Foi a primeira vez que o Challenge Family realizou uma etapa em Fortaleza.

Pódio Feminino

Vittoria Lopes, 4h23min40s (vencedora)

Raquel Mafra Rocha , 4h32min28s (2º lugar)

Pietra Meneghini , 4h35min46s (3º lugar)

Mikelle Coelho , 4h39min35s (4º lugar)

Amy Vantassel, 5h01min16s (5º lugar)

Pódio masculino:

Danilo Pimentel, 3h54min15s (vencedor)

Igor Amorelli , 4h04min13s (2º lugar)

Enzo Krauss , 4h09min15s (3º lugar)

Vicente de Paulo Saraiva Júnior , 4h09min40s (4º lugar)

Maykon Douglas das Silva Nascimento, 4h48min54s (5º lugar)

Como foi a prova

Legenda: A prova teve largada na Beira Mar de Fortaleza, às 5h30 da manhã, reunindo cerca de 800 competidores Foto: Alex Gadelha / Divulgação

A prova teve largada na Beira Mar de Fortaleza, às 5h30 da manhã, reunindo cerca de 800 competidores. Após a transição para o ciclismo, os atletas enfrentaram o novo e inédito percurso 100% dentro de Fortaleza, com três voltas entre as avenidas Beira Mar, Via Expressa, Raul Barbosa e do Aeroporto. Já a corrida foi realizada inteiramente na Beira Mar. A chuva durante boa parte da manhã surpreendeu, refrescando os atletas e trazendo ainda mais emoção à prova.

Vittoria Lopes celebrou o título diante da torcida cearense:

"Minha inspiração foi, com certeza, a prova ser em casa. Estou muito feliz e agradeço à minha família, aos patrocinadores e, principalmente, à equipe médica, que me deu o suporte mental e físico essencial para esse momento."

Já Danilo Pimentel analisou sua performance:

"O Igor colocou muita pressão desde a natação, o ritmo foi muito forte e pensei que não iria aguentar, mas mantive a calma e a cabeça no lugar. No ciclismo, ele arriscou bastante e percebi que seria insustentável pelo calor, então foquei no meu ritmo e consegui buscar. Quando vi que ele estava cansando, ataquei ainda no ciclismo, abri vantagem e saí para correr mais tranquilo, já administrando a prova e pensando nos próximos desafios."

O atleta destacou a importância do título em sua trajetória:

"Em 2014 fui terceiro em Florianópolis, no ano passado fiquei em segundo e hoje, finalmente, consegui vencer essa prova. Estou muito feliz com essa progressão e espero continuar trazendo títulos para o meu estado e para a minha equipe."

Sprint Distance

A modalidade Sprint Distance, com um percurso menor e mais rápido, também fez parte da programação do Challenge Family Fortaleza. Os competidores nadaram 750 metros, pedalaram 20 km e correram 5 km.

Evilásio Oliveira venceu no masculino, com o tempo de 59min34s .

Sheila Lima foi a campeã no feminino, com o tempo de 1h15min55s.

Challenge 7K Run e Junior

No sábado (30), o Challenge também realizou uma corrida de 7 km na Beira Mar e uma prova de triatlo Júnior, para crianças de 6 a 15 anos. Na corrida, participaram 1.300 competidores; já no triatlo júnior, foram 120 atletas.