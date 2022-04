Vitória x Floresta: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Vitória recebe o Floresta neste sábado (16) em jogo da segunda rodada do Brasileirão Série C. A partida será às 21h (de Brasília) no Estádio Barradão, em Salvador.

A equipe comandada por Geninho perdeu para o Remo por 2 a 1 na estreia da competição. O Vitória chega com alguns desfalques importantes, mas segue na busca pela primeira vitória no torneio nacional.

Vice-campeão da Série D em 2020, o Verdão estreou com resultado positivo na Terceirona. Venceu o Confiança por 1 a 0. O time, que tem dois técnicos, um para a Série B do Cearense e outro para a Série C, terá Ricardo Drubscky no comando.

ONDE ASSISTIR O Streaming Nsports transmite a partida. PALPITES inter@ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES O Streaming Nsports transmite a partida. Vitória: Lucas Arcanjo; Alemão, Carlos (Rafael Ribeiro), Ewerton Páscoa, Mateus Moraes e Salomão; João Pedro, Eduardo e Alan Pedro (Alan Santos); Roberto e Dinei (Tréllez). Técnico: Geninho. Floresta: Marcão; Yago Rocha, Max Oliveira, Mailson, Fábio Alves; Jô, Thalisson, Rendell; Igor, Brandão, Paulo Vyctor. Técnico: Ricardo Drubscky FICHA TÉCNICA Vitória x Floresta

Data e hora: 16/04, às 21 horas

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte