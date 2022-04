Atlético-CE é goleado pelo Paysandu pela Série C

O Atlético Cearense perdeu mais uma partida na Série C. Jogando fora de casa, contra o Paysandu, a Águia da Precabura foi goleada por 5 a 0.

O placar foi construído por Wesley, que marcou duas vezes, José Aldo, Marcelo Toscano e Henan.

Com o resultado, o Atlético-CE amarga a lanterna do torneio, com nenhum ponto conquistado em duas partidas. O foco agora do time cearense é o Ferroviário, adversário do próximo sábado (23), também pela Série C.

Mal momento

Além do Atlético-CE, o Ferroviário enfrente um mal momento. O Ferroviário foi derrotado pelo ABC na tarde do último sábado (16). O Tubarão da Barra perdeu a partida por 3 a 1 na Arena Romeirão, Juazeiro do Norte (CE), na primeira partida oficial no novo estádio.

