No Romeirão, Ferroviário perde para o ABC pela Série C do Brasileiro

O Ferroviário foi derrotado pelo ABC na tarde deste sábado (16), pela Série C do Brasileiro. O Tubarão da Barra perdeu a partida por 3 a 1 na Arena Romeirão, Juazeiro do Norte (CE), na primeira partida oficial no novo estádio.

Os gols do ABC foram todos no 1º tempo, com Jefinho e Kelvin (dois). Para o Ferroviário, Dudu diminuiu no 2º tempo.

Na Tabela

Com o resultado, o Ferroviário chega a sua segunda derrota seguida na competição e ainda não pontuou em duas rodadas. Ocupando o Z4 na última colocação, O Ferrão busca a recuperação no próximo sábado (23), também no Romeirão, contra o Atlético Cearense às 17 horas.

O jogo



O Ferroviário começou a partida atacando o time potiguar e logo com 4 minutos, um lance polêmico: Maicon Assis foi derrubado por Felipinho dentro da área, mas a arbitragem não marcou o pênalti.

Logo depois, o ABC fez o primeiro gol do jogo, em uma falha de marcação da defesa coral. Fabio Lima avançou com liberdade e cruzou para Jefinho marcar de cabeça, aos 8 minutos.

Legenda: O Ferroviário desperdiçou suas chances na etapa inicial, enquanto o ABC marcou três vezes Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Depois do gol sofrido, o Ferrão se lançou à frente e perdeu uma boa chance aos 15 minutos, com Maicon Assis batendo por cima quase na pequena área.

Foi quando aos 19 minutos, em mais um cochilo da defesa do Ferroviário, o ABC marcou mais um. A defesa coral sai jogando errado, Kelvin ficou com a bola e mandou um belo chute para marcar o segundo no Romeirão.

Com a desvantagem, o Ferroviário continuou atacando e teve pelo menos três grandes chances para diminuir o placar e "voltar" para o jogo. Na primeira, Fredson cabeceou por cima, em seguida Emerson Sousa mandou perto em chute forte, e na melhor, o volante voltou a arriscar, agora para defesa de Pedro Paulo, que a zaga tirou ainda no rebote.

Mas se o Ferroviário criava e despediçava, isso não acontecia com o time potiguar. Aos 38 minutos, Felipinho fez boa jogada pela esquerda, cruzou rasteiro e Kelvin marcou mais um: 3 a 0.

2º tempo



O Ferroviário começou o 2º tempo melhor, presente no campo de ataque e diminuiu o placar logo. Aos 8 minutos, após cobrança de falta ensaiada, Dudu finalizou, a bola desviou na zaga e entrou.

O gol animou o time coral, que foi para cima do ABC, que só se defendia.

Todo à frente, o Ferrão criava chances, com o goleiro pegando duas finalizações de Edson Cariús, mas os lances foram invalidados por impedimento.

Quando valeu, aos 30 minutos, o centroavante cabeceou para fora, com perigo.

Na reta final do jogo a pressão do Ferrão aumentou com as mudanças ofensivas de Roberto Fonseca, mas a equipe não conseguiu reagir e amargou a derrota em seu primeiro jogo como mandante na Série C.