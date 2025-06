Vinicius Júnior marca pela seleção, mas toma segundo amarelo e está fora do próximo jogo

Autor do gol da vitória da seleção brasileira contra o Paraguai, por 1 a 0, que valeu a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, o atacante Vinícius Júnior tomou o segundo cartão amarelo e está fora do próximo duelo pelas eliminatórias, em setembro.

Ao deixar o campo da Neo Química Arena, em São Paulo, na noite de terça-feira (10), o camisa 10 comentou sobre a suspensão que vai cumprir. O próximo duelo da seleção brasileira está marcado para 4 de setembro, contra o Chile, pela 17ª rodada das Eliminatórias e pode ser realizado no Maracanã.

Uma pena ficar fora do próximo jogo, mas Eliminatórias é sempre muito complicado, são apenas dois cartões, então (você) acaba fazendo uma falta já está pendurado. Eu já estava pendurado há um tempo. Agora é comemorar essa classificação, alguns jogadores estão de férias, outros tem o Mundial (de clubes da Fifa); que todo mundo possa desfrutar bastante porque a partir de setembro já tem que se preparar para a Copa do Mundo Vinícius Júnior Atacante da seleção brasileira

Vini Jr também celebrou o gol marcado, o segundo dele nas Eliminatórias, assim como a classificação, mas não considerou o desempenho do Brasil como um dos melhores apresentados.

"Muito feliz com o resultado de hoje, era necessário ganhar em casa para a nossa torcida também e já classificar para a próxima Copa do Mundo, que era o nosso objetivo. O mister vai ter mais tempo para trabalhar, para ver o que pode melhorar. Claro quer que hoje não foi um dos nossos melhores jogos, mas o importante na Eliminatória é sempre ganhar e depois prepara muito bem para a Copa do Mundo", disse.