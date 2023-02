Vini Jr, do Real Madrid, ganha Bola de Ouro como melhor jogador do Mundial de Clubes

O brasileiro Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes da Fifa. O atacante de 22 anos ganhou a Bola de Ouro da competição após a final vencida pelo Real Madrid, onde marcou dois gols e deu assistência para Benzema deixar o dele. O time espanhol venceu o Al-Hilal por 5 a 3, neste sábado (11). O Estádio Príncipe Moulay, no Marrocos, recebeu o duelo.

O uruguaio Valverde conquistou ficou com a Bola de Prata. O meia também balançou a rede do time saudita duas vezes na final. Vietto, outro a marcar a mesma quantidade de gols na partida, recebeu a Bola de Bronze. Pedro, do Flamengo, foi premiado com a Bola de Ouro, pois é o artilheiro do torneio com quatro gols.

CAMISA 20

Nessa edição do torneio, Vini Júnior marcou três gols e deu uma assistência. O camisa 20 do Real foi eleito o melhor da partida na semifinal, quando o grupo enfrentou o Al Ahly, e na final, diante do Al Hilal. Nas redes sociais, o atacante celebrou o título e a premiação individual. Em inglês, ele escreveu: "Topo do Mundo". As imagens trazem o jogador segurando a taça do Mundial da Fifa e o troféu de melhor jogador.