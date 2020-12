Vina não descarta Sul-Americana mas foca nos 45 pontos na Série A: "pezinho no chão"

O Ceará está a 10 pontos do "número mágico" para se manter na Série A do Brasileirão. Faltando 12 rodadas e 36 pontos em disputa, o buscado "45" é a meta principal do time cearense no momento. Porém, o meia Vina não deixou de sonhar com a vaga na Sul-Americana e até mesmo na pré-Libertadores em coletiva nesta quarta-feira (23).

"Primeiramente, pezinho no chão. Faltam 10 pontos e nossa 1ª meta é essa. Estamos perto dos 45, mas óbvio que sonhamos alto. Conforme chegamos nessa pontuação, a Sul-Americana fica mais palpável. Sabemos que tem muita coisa para acontecer, com times na Copa do Brasil e na Libertadores, pode virar um G-8. Quem sabe possamos pensar numa pré-Libertadores? É meta por meta para, quem sabe na última rodada, estarmos comemorando algo muito grande no clube", afirmou o artilheiro do Vovô.

O Alvinegro está na 10ª posição na tabela do Campeonato, com 35 pontos, quatro acima do 12º colocado (Athletico/PR), o primeiro na zona da "Sula".

Como Vina projetou, em caso de título da Copa do Brasil de Palmeiras, Grêmio ou São Paulo, times no G-6, numa nova vaga na "Sula" é aberta, aumentando as chances do Ceará de se classificar para a competição continental. Se Palmeiras ou Santos vencerem a Libertadores e se garantirem entre os seis primeiros na Série A, uma 8ª vaga também vai para o 2º maior torneio de clubes da América do Sul.

O próximo confronto do Vovô é diante do Santos (8º colocado), adversário direto com 38 pontos, na Vila Belmiro, a partir das 18h15 deste domingo (27).

"Um jogo em que a gente vencendo, consegue a mesma pontuação deles, então é de extrema importância. Tendo essas semanas cheias, o Guto cada vez mais vai lapidando nossa equipe. Já entendemos a forma como ele quer que a gente jogue, mas com esse tempo, é o momento de acertar os detalhes", comentou Vina.

Confira outros pontos da coletiva

Pênalti perdido no Clássico-Rei

"Óbvio que mexe com o jogador. Me cobro bastante, gosto de fazer gols e ali seria um bom momento na partida. O grupo também depositou muita confiança e incentivo no intervalo. A conversa dos jogadores e do Guto foi fundamental para que eu voltasse ao 2º tempo ainda mais focado e podendo ajudar de outras maneiras, dando passes, ajudando na marcação. Um mental forte, vencedor"

Seleção Brasileira

"Meu maior sonho. Sei que depende muito de mim e sei que quem escolhe são competentes. Sem dúvida, vou procurar ao máximo exercer meu futebol aqui no Ceará para realizar mais esse sonho"