Villarreal x Real Madrid na La Liga: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Espanhol em partida transmitida ao vivo no Brasil
Villarreal e Real Madrid se enfrentam neste sábado (24) na La Liga, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no estádio El Madrigal, em Villarreal (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- ESPN
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Villarreal: Junior; Navarro, Veiga, Foyth, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Perez, Mikautadze. Técnico: Marcelino García.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Arda Güler e Bellingham; Mastantuono, Vinicius Junior e Mbappé. Técnico: Arbeloa.
VILLARREAL X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA
- Competição: 21ª rodada da La Liga 2025/2026
- Local: estádio El Madrigal, em Villarreal (ESP)
- Data: 24/01/2026 (sábado)
- Horário: 17h (de Brasília)
