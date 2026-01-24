Villarreal x Real Madrid na La Liga: veja onde assistir, horário e escalações

Villarreal e Real Madrid se enfrentam neste sábado (24) na La Liga, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no estádio El Madrigal, em Villarreal (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

ESPN

Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Villarreal: Junior; Navarro, Veiga, Foyth, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Perez, Mikautadze. Técnico: Marcelino García.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Arda Güler e Bellingham; Mastantuono, Vinicius Junior e Mbappé. Técnico: Arbeloa.

VILLARREAL X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA