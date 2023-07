Vídeos mostram torcedora do Palmeiras em confusão antes do jogo com Flamengo; veja imagens

Vídeos da confusão entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo no lado de fora do Allianz Parque, antes do jogo do último sábado (08) entre as duas equipes, mostram a jovem Gabriela Anelli, de 23 anos, que faleceu após ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço, tentando invadir o setor destinado aos flamenguistas.

A confusão foi iniciada quando torcedores do Palmeiras avistaram flamenguistas no local. Os torcedores do Flamengo ficaram aglomerados na Rua Caraíbas após não conseguir comprar ingresso para a partida. Os palmeirenses tentam invadir a área destinada aos torcedores da equipe rival e iniciam um confusão.

MAIS DETALHES SOBRE O CASO GABRIELA ANELLI.

Que triste tudo isso, cara!

23 anos! Uma vida toda pela frente!

Como podemos levar nossos filhos pros estádios assim? E a polícia?

Que triste tudo isso, cara!

23 anos! Uma vida toda pela frente!

Como podemos levar nossos filhos pros estádios assim? E a polícia?

É muito cômodo para o delegado chegar e apontar o nome de uma pessoa... Mas o que a polícia fez pra…

Esse vídeo no YouTube mostra o começo da confusão:



E a sequência abaixo mostra o que aconteceu:



Ela não estava na fila, mas sim com integrantes de Organizada na confusão.

Lamentavelmente perdemos mais uma vida por briga de TO's

Video que mostra a torcedora do Palmeiras Gabriela Atingida! O problema se iniciou no momento que o GCM abriu o tapume para passar a viatura e ao se verem torcedores de flamengo e palmeiras iniciou a confusao

Infelizmente a torcedora estava junto com a torcida organizada do palmeiras, querendo bater nos torcedores do Flamengo.

A Polícia Militar ainda interviu na situação usando gás de pimenta e bombas de efeito moral. Algumas pessoas relataram agressões com garrafas sendo atiradas e a partida ainda chegou a ser paralisada duas vezes porque os jogadores e torcedores foram afetados pelo gás de pimenta.