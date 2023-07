Tiago Leifert pede desculpas após comentários sobre torcedora do Palmeiras morta

O jornalista Tiago Leifert se pronunciou em suas redes sociais e pediu desculpas pelos comentários sobre a morte de Gabriela Anelli, de 23 anos, torcedora do Palmeiras. No último sábado (08), a jovem foi atingida no pescoço por uma garrafa de vidro durante um confronto de torcedores do Palmeiras e do Flamengo nos arredores do Allianz Parque, antes da partida entre as duas equipes.

Em uma live realizada no Youtube, Tiago Leifert afirmou que Gabriela, que fazia parte da Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, estaria em uma área diferente da que ela realmente se encontrava.

Rapidamente, o nome do jornalista tomou conta das redes sociais. Após receber inúmeras críticas, Leifert se posicionou e pediu desculpas pela fala equivocada. Em sua fala, ele também questionou a postura das torcidas organizadas.

ENTENDA O CASO

Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu nesta segunda-feira de manhã depois de ser ferida durante uma briga entre torcedores do lado de fora do Allianz Parque, no sábado, na partida do Palmeiras com o Flamengo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, (SSP) ela foi atingida por uma garrafada no pescoço e levada em estado grave ao Hospital Santa Casa, no centro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Os familiares da torcedora chegaram a fazer uma campanha na redes por doações de sangue para ajudá-la.