Torcedora do Palmeiras morre após ser atingida por garrafa de vidro em confusão durante jogo

Gabriela Anelli, palmeirense de 23 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, (10). A torcedora foi atingida por uma garrafada de vidro no pescoço durante a confusão entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo do lado de fora do Allizan Parque, no jogo do último sábado, (8). Gabriela foi levada em estado grave ao hospital e chegou a precisar de doação de sangue, mas não resistiu.

A morte da jovem torcedora foi anunciada nas redes sociais através da conta de seu irmão, Felipe Anelli.

Legenda: Torcedora do Palmeiras morre após ser atingida por estilhaços em briga de torcida Foto: Reprodução/Instagram

“Sei o quanto você lutou cada segundo. Você foi de fato uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família”, escreveu Felipe.

A confusão foi iniciada fora do estádio, quando torcedores do Palmeiras avistaram flamenguistas no local. Os torcedores do Flamengo ficaram aglomerados na Rua Caraíbas após não conseguir comprar ingresso para a partida.

A Polícia Militar ainda interviu na situação usando gás de pimenta e bombas de efeito moral. Algumas pessoas ainda relataram agressões com garrafas sendo atiradas. A partida ainda chegou a ser paralisada duas vezes porque os jogadores e torcedores foram afetados pelo gás de pimenta.

O Palmeiras se pronunciou através das redes sociais e lamentou, profundamente, a morte de Gabriela Anelli.