Verstappen supera Mercedes e faz pole em Abu Dhabi

O holandês Max Verstappen surpreendeu na definição do grid para o GP de Abu Dhabi, superou as Mercedes e larga em primeiro na última etapa do ano. O piloto da Red Bull fez o tempo de 1min35s246 e ele divide a primeira fila com Valtteri Bottas; Lewis Hamilton, que está de volta neste final de semana depois de pegar covid-19, ficou com a terceira posição.

Os três primeiros colocados do grid ficaram separados por menos de um décimo, na primeira vez que um carro que não é equipado com o motor Mercedes fez a pole na temporada, e, em Abu Dhabi, também é a primeira vez que a Mercedes não vai largar em primeiro na era híbrida da F1, que começou em 2014.

Pietro Fittipaldi, da Haas, fez o 19º tempo da classificação, mas ganhou duas posições por conta de punições a outros pilotos: Kevin Magnussen e Sergio Perez vão para o fim do pelotão por terem trocado elementos da unidade de potência, e Charles Leclerc sabia que perderia três posições devido a uma punição sofrida por ter acertado justamente Perez na primeira volta do GP de Sakhir. O monegasco foi o nono no classificatório, mas vai largar em 12º. Com isso Pierre Gasly pula para nono, Esteban Ocon sai em décimo e Daniel Ricciardo é o 11º no grid.

No começo da segunda parte da classificação, vários pilotos tentaram fazer bons tempos com os pneus médios para tentar passar com eles para a fase decisiva. Isso porque o regulamento determina que os pilotos do top 10 larguem com o mesmo jogo com o qual fizeram o melhor tempo nesta parte da classificação. A ideia era evitar os pneus macios, que se desgastam mais rapidamente, na corrida.

Sergio Perez, vencedor da corrida da semana passada, nem fez uma volta, sabendo que largaria na 19ª colocação devido a sua punição. Alex Albon e Daniel Ricciardo tiveram suas voltas deletadas por ultrapassarem os limites da pista, e se colocaram sob pressão para o final do Q2, e Antonio Giovinazzi, sem grandes esperanças de passar para o Q3, e Esteban Ocon, que vinha andando muito bem no final de semana, foram os pilotos mais lentos na primeira rodada de pit stops.

Verstappen acabou conseguindo uma segunda volta melhor com o pneu médio do que a primeira, e conseguiu se garantir no top 10 com a melhor estratégia para a prova, assim como as duas Mercedes, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Para Leclerc, isso foi muito importante porque, devido à punição de três posições no grid, o pior cenário seria largar de fora do top 10 e ser obrigado a sair com o pneu macio.

A grande decepção ficou por conta da Renault, com Ocon em 11º e Ricciardo em 12º depois de ficarem em terceiro e quarto na última sessão de treinos livres. Fazendo sua última classificação pela Ferrari, Sebastian Vettel disse que fez "tudo o que podia", e não passou de 13º.

Max Verstappen passou com facilidade para a segunda parte da classificação, mas isso não o deixou menos irritado com Nicholas Latifi, da Williams, que o obrigou a frear no pitlane e estragar seus pneus. Ele, inclusive, teve de ir duas vezes à pista, o que não estava programado, para passar para o Q2. O mesmo aconteceu com Lewis Hamilton, que deu uma escapada na última curva e precisava observar se o assoalho de seu carro não estava danificado para o restante da classificação. Mas a briga era mais no final do pelotão, para saber quem seriam os cinco primeiros eliminados.

Com a Williams mais lenta do que nas últimas corridas, George Russell, de volta ao pior carro do grid, não conseguiu passar para o Q2, como acostumou-se a fazer durante o ano. "Desculpe, pessoal, os pneus estavam muito difíceis", disse o inglês, 18º, via rádio. As Haas pareceram estar melhores do que a Williams, mas Pietro Fittipaldi não foi bem na última tentativa e ficou com o 19º tempo. Nas primeiras voltas rápidas, ele tinha ficado pouco mais de 0s1 do companheiro Kebin Magnussen, que foi 17º. Mas, no final do classificatório, a diferença foi de 0s3. "Não acredito que não consegui melhorar na última volta. Era muito trânsito!", reclamou o brasileiro. E a última colocação ficou com Latifi, que rodou na abertura de sua última volta rápida.

Antonio Giovinazzi estava sem tempo marcado até os minutos finais, por ter saído da pista na primeira tentativa. E, mas mesmo sob muita pressão, o italiano conseguiu superar Kimi Raikkonen, que foi eliminado junto das Williams e Haas, e passou para o Q2.

Classificação para o GP de Abu Dhabi

1º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min35s246

2º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min35s271

3º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min35s332

4º Lando Norris (ING/McLaren) - 1min35s497

5º Alexander Albon (TAI/Red Bull) - 1min35s571

6º Carlos Sainz (ESP/McLaren) - 1min35s815

7º Danil Kyvat (RUS/AlphaTauri) - 1min35s963

8º Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min36s046

9º Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min36s065 (vai largar em 12º devido a punição)

10º Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 1min36s242

11º Esteban Ocon (FRA/Renault) - 1min36s359

12º Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 1min36s406

13º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min631s631

14º Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min38s248

15º Sergio Perez (MEX/Racing Point) - sem tempo (vai largar em 19º devido a punição)

16º Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min37s555

17º Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min37863 (vai largar em 20º devido a punição)

18º George Russell (ING/Williams) - 1min38s045

19º Pietro Fittipaldi (BRA/Haas) - 1min38s173

20º Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min38s443