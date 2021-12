Veja situação de quem retorna de empréstimo ao Ceará em 2022

Com o encerramento da Série A do Brasileiro no último dia 9, o Ceará já planeja o elenco para a temporada 2022, com cinco competições em disputa: Copa do Nordeste, Estadual, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A do Brasileiro.

O clube conta com 32 jogadores com contrato para 2022, entre eles dois que estavam emprestados a outros clubes.

Veja lista de '"emprestados"

Wescley (Juventude/RS)

Alyson (Sampaio Corrêa)

Marthã (CRB/AL)

Wescley

O meia de 30 anos fez uma boa Série A pelo Juventude, sendo importante na permanência do clube na elite. Wescley atuou em 28 jogos pela equipe gaúcha, sendo 18 como titular, com um gol e duas assistências. Com o bom desempenho, é possível que o clube gaúcho negocie a permanência dele por empréstimo.

Alyson

O lateral-esquerdo de 25 anos foi emprestado duas vezes este ano pelo Ceará. Primeiro para o Juventude, jogando 16 partidas, e já na reta final, para o Sampaio Corrêa, jogando 7 vezes na Série B. Ele tem contrato com o Vovô para 2022 e deve retornar.

Marthã

O volante fez uma boa Série B pelo CRB, jogando 27 partidas (titular em 21) e marcando 5 gols. Ele tem contrato com o Ceará até o fim de 2021 e não deve ficar. Assim, o destino natural dele é uma permanência no time alagoano.