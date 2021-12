Ceará define as posições prioritárias para busca de reforços na temporada 2022; veja quais são

Com o fim da temporada, os bastidores dos clubes se agitam no planejamento para a disputa de 2022. O Ceará já está no mercado da bola em busca de reforços e o clube traça aquilo que pretende para o ano que vem. Há plena consciência da necessidade de contratações e todas as posições são avaliadas, mas a busca por lateral-direito e centroavante estão entre as prioridades da diretoria alvinegra.

Estas são duas posições que foram alvos de críticas e questionamentos de torcedores ao longo da temporada e a intenção de momento é de investir em jogadores que venham para brigar por titularidade.

Situação atual

Legenda: Gabriel Dias não permanecerá no Ceará para 2022 Foto: Divulgação / Ceará SC

Na lateral, Gabriel Dias não irá renovar, abrindo uma vaga para a posição. Outros dois jogadores da função, Igor e Buiú possuem contratos para 2022, mas as situações sobre utilização de ambos não estão definidas. Certo é que o clube deve trazer um jogador que chegue para "resolver problemas".

No ataque, Cléber e Jael possuem contrato, enquanto Yony González não permanecerá em Porangabuçu. Porém, Jael passou por cirurgia para correção de lesão tendinosa no pé direito e realiza processo de fisioterapia para reabilitação.

Nas últimas janelas de transferência, Clebão recebeu sondagens e há possibilidade de que seja novamente alvo de algum clube, podendo ser transferido.

A intenção do Vovô é de contratar um legítimo "camisa 9", que chegue para ser referência no comando do ataque alvinegro para a próxima temporada.

Outras posições

Embora haja prioridade na busca por lateral-direito e centroavante, o Ceará também avalia a necessidade de reforços para outros setores. A intenção é de repor algumas baixas no elenco com contratações que de fato possam qualificar. Zagueiro, meia e atacantes de lado também são posições que o clube buscará no mercado.