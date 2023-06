Veja que horas será o show da Anitta na final da Champions League e onde assistir

Escalada para se apresentar na final da Champions League, a cantora Anitta deve cantar 15 minutos antes do jogo oficial começar, às 15h45, pelo Horário de Brasília, deste sábado (10). A partida entre Manchester City e Inter de Milão começa às 16h, no estádio Ataturk, em Istambul, na Turquia.

Além da brasileira, Burna Boy e Alesso se apresentam antes do jogo. Na apresentação, a cantora promete lançar uma música nova chamada "Funk Rave".

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SBT, TNT e HBO Max.

Assédio

Nessa sexta-feira (9), a artista brasileira compartilhou um vídeo mostrando a reação dos homens ao passar por um mercado na cidade onde ela está hospedada.

No vídeo, Anitta mostra os homens tentando interagir com ela enquanto caminha. Eles falam coisas como "linda" e "baby" e um deles chega a comparar a brasileira com Nicki Minaj. Outro desrespeita ainda mais a cantora ao perguntar: "quanto é?".