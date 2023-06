Manchester City x Inter de Milão pela final da Champions League: veja horário e onde assistir

Manchester City e Inter de Milão entram em campo neste sábado (10), às 16h de Brasília, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul (TUR), para disputar a grande final da UEFA Champions League 2022/23, a Liga dos Campeões da Europa.

O Manchester City terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo G, com 14 pontos em seis rodadas, e eliminou o RB Leipzig nas oitavas de final, o Bayern de Munique nas quartas e o Real Madrid nas semifinais. Já a Inter de Milão terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo C, com dez pontos em seis rodadas, e eliminou o Porto nas oitavas de final, o Benfica nas quartas e o Milan nas semifinais.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SBT, TNT e HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, Gündogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Inter de Milão: Onana, Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi.

MANCHESTER CITY X INTER DE MILÃO | FICHA TÉCNICA

Competição: final da UEFA Champions League 2022/23

Local: Atatürk Olympic Stadium, em Istambul (TUR)

Data: 10/06/2023 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)